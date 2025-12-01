Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh: Tuổi thơ nghèo khó, U60 sống sung túc viên mãn

Nhắc đến những nàng hồ ly xuất sắc quyến rũ hàng triệu khán giả trên màn ảnh không thể không nhắc tới Ôn Bích Hà trong phiên bản Đát Kỷ Trụ Vương (2001) do TVB sản xuất. Nữ diễn viên đem đến hình tượng Đát Kỷ kinh điển trên màn ảnh mà tới nay hơn 2 thập kỷ trôi qua chưa ai có thể thay thế được.

"Bông hồng lửa" của màn ảnh Hong Kong

Ôn Bích Hà sinh năm 1966 trong gia đình nghèo khó ở Quảng Đông (Trung Quốc). Chia sẻ trong nhiều cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên từng tiết lộ tuổi thơ chật vật khi gia đình 10 người chen chúc nhau trong căn phòng chật hẹp. Bố của Bích Hà nghiện cờ bạc nên của cải trong nhà lần lượt ra đi cũng không đủ trang trải.

Ôn Bích Hà được mệnh danh là "Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh".

Năm 15 tuổi, cô bước chân vào làng giải trí trong lần đang đi dạo phố với bạn và vô tình lọt vào “mắt xanh” của một nhà sản xuất. Từ đó cuộc đời cô bước sang trang mới.

Trong thập niên 90, Ôn Bích Hà gây ấn tượng với những vai diễn trong Biến động kinh hồn, Tịnh muội tử, Tình yêu vĩnh cửu, Đát Kỷ Trụ Vương, Mối hận Kim Bình, Hội Tam Hoàng, Loan đao phục hận.

Đát Kỷ là vai diễn bước ngoặt, giúp Ôn Bích Hà vụt sáng thành sao trong làng giải trí. Vai diễn sống động cùng ngoại hình xinh đẹp giúp mỹ nhân họ Ôn ghi điểm với khán giả. Khi phim Đát Kỷ Trụ Vương được phát sóng năm 2001, cô được mệnh danh là "Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh". Đến nay, dù có nhiều phiên bản làm lại, nhưng không ai có thể vượt qua được cái bóng của Ôn Bích Hà.

Thời hoàng kim, Ôn Bích Hà cũng được truyền thông gọi là "bông hồng lửa của màn ảnh Hong Kong" với nhiều vai diễn gợi cảm và vẻ ngoài rực rỡ, cuốn hút.

Cuộc sống sung túc bên chồng doanh nhân

Năm 2000, Ôn Bích Hà kết hôn với doanh nhân Hà Tổ Quang - người xuất thân trong gia đình giàu có. Lúc đầu, mối quan hệ của hai người bị gia đình Hà Tổ Quang phản đối vì xuất phát điểm của nữ diễn viên gợi cảm. Song, doanh nhân họ Hà vẫn bất chấp mọi sự ngăn cản để kết hôn với Ôn Bích Hà.

Nữ diễn viên U60 thú nhận, cuộc sống gia đình của cô có lúc sóng gió, bất đồng quan điểm nhưng cả hai vợ chồng đều cố gắng gìn giữ mái ấm. Ôn Bích Hà tin rằng, cô may mắn hơn đồng nghiệp cùng lứa khi có một người chồng tuyệt vời. Dù làm việc ngoài làng giải trí nhưng Hà Tổ Quang luôn cảm thông, ủng hộ công việc của vợ.

Nữ diễn viên có cuộc sống viên mãn bên chồng doanh nhân.

Biết vợ sợ sinh nở, Hà Tổ Quang không ép Ôn Bích Hà mang thai và đồng ý nhận con nuôi. Nhiều năm qua, hình ảnh gia đình 3 thành viên hạnh phúc của họ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Theo Ôn Bích Hà, vợ chồng cô sẽ để lại toàn bộ gia sản cho con trai nuôi.

Ở tuổi 59, Ôn Bích Hà vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp. Ngoài công việc diễn viên và làm người mẫu, cô còn là một nữ doanh nhân. Người đẹp U60 tuổi có hơn 100 cửa hàng được mở tại nhiều thành phố.

Ôn Bích Hà vẫn trẻ đẹp, gợi cảm ở tuổi 59.

Ôn Bích Hà còn ra mắt thương hiệu thời trang riêng do cô tự thiết kế và làm người mẫu. Mỹ nhân sinh năm 1966 còn đầu tư sản xuất các chương trình ca nhạc, phim ảnh và kinh doanh loại đồ uống cao cấp xuất khẩu ra nước ngoài.