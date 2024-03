Đạt G lần đầu nhắc lại quãng thời gian khủng hoảng khi yêu vợ cũ Hoài Lâm

Đều là những cái tên từng vướng nhiều thị phi nên chuyện hẹn hò Đạt G và Cindy Lư được cư dân mạng quan tâm. Sau khi công khai mối quan hệ trở lại, cặp đôi cũng thoải mái hơn trong việc chia sẻ tình cảm.

Đạt G - Cindy Lư cùng với 2 con riêng của Cindy Lư

Mới đây, anh chàng đăng ảnh chụp cùng bé Gà - con riêng của bạn gái và nhắc lại quãng thời gian khủng hoảng trước đây. Đạt G cho biết khi đó công việc bị đi xuống, bản thân không biết phải chăm lo cho 2 con của Cindy Lư ra sao nhưng vẫn quyết bảo vệ các bé:

“Những năm tháng đó, ba bảo vệ tụi con bằng mọi giá. Lúc đó công việc của ba tụt dốc không phanh, thật tình thì ba không biết phải chăm lo cho tụi con ra sao nữa.

Âm nhạc cứu sống ba một mạng, ba dùng một mạng này để đồng hành cùng tụi con và mẹ.

Con cảm ơn gia đình và tất cả những yêu thương của mọi người dành cho con.

Tấm ảnh này chắc khoảng cỡ 2021. Bé Gà lúc này 3 tuổi”.

Chia sẻ mới nhất của Đạt G

Đây là một trong những lần hiếm hoi Đạt G tiết lộ tình hình của bản thân vì khủng hoảng trong quá khứ. Chia sẻ này khiến nhiều người cho rằng anh chàng đang giải thích về thông báo chia tay trước đây và âm thầm bên Cindy Lư.

Năm 2021, drama tình ái giữa Du Uyên - Đạt G - Cindy Lư trở thành tâm điểm chú ý trên MXH. Khi đó Đạt G bị bạn gái cũ - Du Uyên tố để mình phải gánh số nợ 400 triệu đồng sau khi chia tay và rời công ty, gửi tin nhắn dọa đánh mình. Chỉ vài ngày sau, chuyện hẹn hò của Đạt G - Cindy Lư được khui ra và đáng nói hơn, Cindy là vợ cũ của Hoài Lâm - một người bạn của Đạt G. Cùng thời điểm đó, Du Uyên đăng status bóng gió "Con thầy - vợ bạn - gái cơ quan" càng gây tò mò.

Sau đó, Đạt G lên tiếng làm rõ mọi chuyện. Anh khẳng định mình không nợ tiền Du Uyên và chia tay hơn 1 năm mới hẹn hò với Cindy Lư. Về phía Cindy, cô nàng cũng tuyên bố mình không phải là người thứ 3 trong mối mối quan hệ Đạt G - Du Uyên.

Đạt G và Du Uyên

Tuy nhiên Du Uyên bác bỏ những thông tin mà Đạt G nói. Ngoài chuyện công việc, Du Uyên còn nhắc đến "cô ấy", khiến nhiều người cho rằng đang nhắc đến Cindy Lư: "... nếu như đúng như những lời anh chia sẻ là quen 'cô gái ấy' 1 năm sau khi chia tay và chịu tổn thương thì em cũng thấy 'cô gái ấy' sắp bị tổn thương nữa rồi đấy. Cùng là con gái với nhau thì em không có gì để nói tới 'cô ấy'".

Trước những diễn biến này, Đạt G nhận về nhiều ý kiến chỉ trích, gây áp lực từ cộng đồng mạng. Không lâu sau, Đạt G và Cindy Lư thông báo đã chia tay.

Tuy nhiên đến cuối năm 2023, những chia sẻ của Cindy Lư cho thấy cặp đôi đã âm thầm ở cạnh nhau trong suốt thời gian đó. Vợ cũ Hoài Lâm còn công khai gửi lời cảm ơn Đạt G vì đã cùng chăm sóc 2 con riêng: “Cảm ơn vì đã âm thầm đồng hành cùng em nuôi dạy, chăm sóc lo lắng cho tụi nhỏ từ chuyện ăn uống, đến học hành suốt 3 năm nay, và cám ơn vì đã luôn theo đúng chủ nghĩa 'để trẻ thơ đầy đủ tình thương khi lớn lên'. Thank you, we love you”.