Đặt đơn đồ uống nước kèm một yêu cầu, cô gái bị shipper chỉ trích và án phạt nghiêm khắc từ công ty

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một lần đặt đồ ăn qua ứng dụng lại có thể khiến mình vướng vào một câu chuyện ồn ào đến vậy. Chỉ vì một vài dòng ghi chú nhỏ, tôi bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội.

Hôm đó, công ty tôi có buổi làm việc nhóm với gần hai chục người. Tôi muốn tạo chút không khí thoải mái, nên quyết định đặt đồ uống cho cả phòng cùng thưởng thức. Nghĩ đơn giản rằng nếu ghi tên từng người lên từng cốc uống thì người nhận sẽ rất bất ngờ và vui.

Nhưng thực tế lại không suôn sẻ như tôi tưởng. Khi nhận đơn, shipper tỏ ra không hài lòng. Đơn hàng khá nhiều, lại kèm yêu cầu chi tiết khiến công việc của anh thêm phần rườm rà. Tôi đã không nghĩ rằng, với người phải mưu sinh ngoài đường, mỗi yêu cầu tưởng nhỏ nhặt cũng có thể trở thành gánh nặng, nhất là khi họ cần chạy liên tục nhiều đơn để mưu sinh.

Mọi chuyện trở nên ồn ào khi câu chuyện ấy được chia sẻ trên mạng xã hội. Ngay lập tức, dư luận chia thành hai luồng ý kiến. Có người cho rằng tôi quá cầu toàn, đặt thêm áp lực không cần thiết cho shipper. Ngược lại, cũng có người bênh vực, cho rằng khách hàng bỏ tiền thì có quyền yêu cầu, nếu shipper thấy không thể đáp ứng thì nên liên hệ tổng đài để xử lý. Chẳng mấy chốc, tôi trở thành nhân vật trung tâm của một cuộc tranh cãi ồn ào – nổi tiếng trên mạng xã hội theo cách chẳng ai mong muốn.

Điều làm tôi khó xử hơn cả là công ty tôi cũng phải vào cuộc. Họ không muốn hình ảnh thương hiệu bị ảnh hưởng, nên quyết định tạm đình chỉ công việc của tôi để xem xét. Tôi biết đó là quy trình cần thiết, nhưng trong lòng vẫn thấy chông chênh.

Về phía shipper, tôi nghe nói anh đã quyết định nghỉ nghề. Nghe vậy tôi chạnh lòng. Người giao hàng vốn đã vất vả, mưa nắng ngoài đường, nhận đồng công chẳng bao nhiêu, giờ lại thêm một chuyện không đáng khiến họ bỏ nghề. Tôi tự hỏi: Liệu có phải vì mình mà giọt nước tràn ly?

Nghĩ lại, tôi thấy mình cũng có phần sai. Tôi đã không đặt mình vào vị trí của người khác. Với tôi, việc ghi tên chỉ là một thao tác nhỏ, nhưng với shipper, đó là thêm nhiều phút chờ, thêm sự rườm rà trong lúc họ đang chạy đua với thời gian. Tôi lẽ ra có thể chia nhỏ đơn, hoặc gọi thẳng cho quán để nhờ hỗ trợ, thay vì dồn gánh nặng lên người giao hàng.

Khi nhìn lại toàn bộ câu chuyện, tôi càng hiểu rằng trong dịch vụ, mọi sự thuận tiện của khách hàng đều được trả giá bằng công sức của người khác. Và nếu không có sự thông cảm, những va chạm nhỏ rất dễ trở thành mâu thuẫn.

Tôi đã rút ra cho mình một bài học: Trước khi nhấn nút đặt hàng, hãy nghĩ đến sự hợp lý và khả thi của yêu cầu. Hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của shipper, để hiểu họ cũng cần được tôn trọng và sẻ chia. Có khi chỉ một thay đổi nhỏ trong cách đặt hàng cũng giúp mọi việc nhẹ nhàng hơn, không tạo thêm áp lực cho bất kỳ ai.

Bây giờ, mỗi lần mở ứng dụng, tôi đều nhắc bản thân: hãy đặt đơn giản thôi, đừng quá cầu kỳ. Điều quan trọng không phải là mỗi phần đồ ăn được đánh dấu riêng biệt, mà là tất cả mọi người cùng ngồi lại với nhau, chia sẻ, trò chuyện, và tận hưởng không khí vui vẻ. Đó mới là điều tôi thật sự mong muốn ngay từ đầu.