Dassault sản xuất tiêm kích Rafale vượt kế hoạch

Tập đoàn Dassault Aviation đã công bố kết quả sản xuất của năm 2025, bao gồm sản lượng máy bay, đơn đặt hàng nhận được và doanh thu.

Dữ liệu này là "bản xem trước" đối với báo cáo cả năm mà họ dự kiến chính thức đăng tải vào đầu tháng 3 năm 2026, nhưng đã cho thấy nhiều thông tin rất quan trọng.

Đáng chú ý, sản lượng tiêm kích Rafale vào năm 2025 là 26 chiếc, như vậy là hơn 1 chiếc so với kế hoạch - không nhiều nhưng rõ ràng mang tính biểu tượng.

Ngoài ra danh mục đơn đặt hàng chắc chắn dành cho các máy bay chiến đấu Rafale mới của Tập đoàn Dassault Aviation không thay đổi vào cuối năm 2025.

Sau khi sản xuất 26 tiêm kích mới, trong đó 15 chiếc để xuất khẩu và 11 chiếc cho Không quân Pháp, năm 2025, Dassault đã nhận được một hợp đồng chắc chắn để chế tạo thêm 26 chiếc Rafale nữa.

Ngoài ra còn có đơn đặt hàng từ Ấn Độ trị giá lên tới 7,41 tỷ đô la để cung cấp 26 chiếc Rafale M, đây là phiên bản hải quân để triển khai hoạt động trên tàu sân bay.

Như vậy tương tự năm 2024, Pháp vẫn có danh mục đơn đặt hàng cho 220 máy bay chiến đấu. Bên cạnh đó, thời gian giao hàng cho các hợp đồng hiện tại với tốc độ sản xuất như đã đề cập cũng gần như không thay đổi, dự kiến 8,5 năm, thay vì 9 năm.

Tiêm kích Rafale là vũ khí xuất khẩu chủ lực của Pháp.

Ngoài ra về phía Dassault, họ đang thực hiện các bước đi quyết liệt để mở rộng sản xuất và có kế hoạch đạt sản lượng 36 chiếc mỗi năm, và sau đó tăng lên 48 - 60 máy bay.

Hiện tại một số bước đi đã được thực hiện, ví dụ vào năm 2025, Dassault đã mở rộng năng lực sản xuất lần đầu tiên sau 50 năm và khai trương một nhà máy mới.

Ngoài ra xét đến các đơn đặt hàng hiện có và tiềm năng từ Ấn Độ, việc chế tạo các bộ phận khung thân của Rafale đang được thực hiện tại quốc gia Nam Á này, tại các cơ sở của Tập đoàn Tata.

Thậm chí chưa dừng lại đây, Không quân Ấn Độ đang lên kế hoạch mua thêm 114 chiếc Rafale nữa, nếu hợp đồng chính thức ký kết, đây sẽ là thành công cực lớn của Dassault.