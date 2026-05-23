Đạp xe 'phượt' qua đèo, hai học sinh lao xuống vực sâu 50m

Ngày 23/5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, một nhóm học sinh đạp xe đi "phượt" qua đèo thì gặp tai nạn , khiến hai em bị thương.

Khu vực các em học sinh gặp nạn.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, năm học sinh trú ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk gồm: Doãn Sơn Duy K., Nguyễn Trọng H. (cùng 15 tuổi), Nguyễn Phạm Quốc H., Nguyễn Hoàng T. (cùng 17 tuổi) và Phan Minh Q. (14 tuổi) rủ nhau đạp xe từ Buôn Ma Thuột đến xã Dur Kmăl, tỉnh Đắk Lắk. Mỗi em đi một xe đạp.

Đến khoảng 8h, khi di chuyển đến khu vực đèo Buôn Krông, xã Dur Kmăl, hai em Doãn Sơn Duy K. và Nguyễn Trọng H. đi phía trước. Do không nắm rõ địa hình đèo dốc và không làm chủ được tốc độ, cả hai cùng lao xuống vực sâu khoảng 50m.

Vụ tai nạn khiến em Doãn Sơn Duy K. bị đa chấn thương, em Nguyễn Trọng H. bị gãy tay và trầy xước vùng đầu gối hai chân.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu.