HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đạp xe 'phượt' qua đèo, hai học sinh lao xuống vực sâu 50m

Huỳnh Thuỷ
|

Rủ nhau đạp xe đi "phượt" qua đèo Buôn Krông (Đắk Lắk), hai học sinh lao xuống vực sâu khoảng 50m, bị thương nhập viện.

Ngày 23/5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, một nhóm học sinh đạp xe đi "phượt" qua đèo thì gặp tai nạn , khiến hai em bị thương.

Khu vực các em học sinh gặp nạn.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, năm học sinh trú ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk gồm: Doãn Sơn Duy K., Nguyễn Trọng H. (cùng 15 tuổi), Nguyễn Phạm Quốc H., Nguyễn Hoàng T. (cùng 17 tuổi) và Phan Minh Q. (14 tuổi) rủ nhau đạp xe từ Buôn Ma Thuột đến xã Dur Kmăl, tỉnh Đắk Lắk. Mỗi em đi một xe đạp.

Đến khoảng 8h, khi di chuyển đến khu vực đèo Buôn Krông, xã Dur Kmăl, hai em Doãn Sơn Duy K. và Nguyễn Trọng H. đi phía trước. Do không nắm rõ địa hình đèo dốc và không làm chủ được tốc độ, cả hai cùng lao xuống vực sâu khoảng 50m.

Vụ tai nạn khiến em Doãn Sơn Duy K. bị đa chấn thương, em Nguyễn Trọng H. bị gãy tay và trầy xước vùng đầu gối hai chân.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Lấy 80 nghìn cuối cùng mua vé số, thanh niên vác bao tải đi nhận thưởng: Chủ đại lý hé lộ chi tiết bất ngờ
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

01:02
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại