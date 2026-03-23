Đập tan mọi đồn đoán: Thủ tướng Israel thị sát hiện trường vụ tấn công của Iran

Minh Hạnh |

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lên án Iran vì vụ phóng tên lửa nhằm vào thành phố Arad (miền Nam Israel), khi ông đến thăm hiện trường vụ tấn công.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thị sát thành phố Arad, ngày 22/3. (Ảnh: GPO)

Trước đó, ngày 21/3, thành phố Arad đã hứng chịu một vụ tấn công bằng tên lửa khiến ít nhất 84 người bị thương, trong đó 10 người bị thương nặng. Ngoài ra, một thành phố khác của Israel là Dimona cũng đã bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo.

Phát biểu trong chuyến thị sát ngày 22/3, Thủ tướng Israel Netanyahu chỉ trích cuộc tấn công một ngày trước đó của Iran vào các thành phố của Israel.

Ông cũng nói rằng, vụ phóng tên lửa của Iran vào căn cứ của Anh và Mỹ trên đảo Diego Garcia cho thấy “họ có thể tấn công xa hơn so với dự đoán trước đây”.

“Tôi đã cảnh báo liên tục. Giờ Iran có khả năng vươn đến châu Âu. Họ cũng đang ngăn chặn một tuyến đường hàng hải quốc tế, tuyến đường năng lượng, và đang cố gắng gây áp lực lên toàn thế giới”, ông Netanyahu nói thêm.

Một khu vực của thành phố Arad tan hoang sau cuộc tấn công của Iran. (Ảnh: AP)

Cảnh tượng đổ nát ở Dimona. (Ảnh: AP)

Iran phủ nhận trách nhiệm về vụ tấn công bất thành nhằm vào đảo Diego Garcia. Trước đó, Bộ trưởng Nhà ở Anh Steve Reed cho biết, không có thông tin tình báo nào cho thấy Iran đang chuẩn bị nhắm mục tiêu vào châu Âu.

Sự xuất hiện của Thủ tướng Israel đã đập tan những đồn đoán về tình trạng sức khoẻ của ông.

Ngay sau cuộc tấn công ngày 21/3 của Iran, ông Netanyahu đã gọi đó là “một buổi tối rất khó khăn trong cuộc chiến của chúng ta”.

“Israel quyết tâm tiếp tục tấn công đối phương trên mọi mặt trận”, ông Netanyahu nói với Thị trưởng Arad.

Người phát ngôn quân đội - Effie Defrin - viết trên mạng xã hội X, rằng “hệ thống phòng không đã kích hoạt nhưng không đánh chặn được tên lửa Iran, chúng tôi sẽ điều tra vụ việc”.

Video livestream phản ánh việc CSGT kiểm tra nồng độ cồn gây tranh cãi: Người liên quan nói gì?

