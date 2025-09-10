Đập dâng trên sông Tô Lịch hoạt động ra sao khi bổ sung nước từ Hồ Tây vào
Đập dâng trên sông Tô Lịch hoạt động ra sao khi bổ sung nước từ Hồ Tây vào?
Anh Trọng |
Trong 2 ngày qua, thành phố Hà Nội bắt đầu lấy nước từ Hồ Tây vào sông Tô Lịch để tạo dòng chảy và giảm ô nhiễm môi trường. Đây cũng là lần đầu tiên “sát hạch” đập dâng - đập giữ nước vừa hoàn thành trên sông Tô Lịch.
Theo Tiền phong Copy link
Link bài gốc Lấy link https://tienphong.vn/dap-dang-tren-song-to-lich-hoat-dong-ra-sao-khi-bo-sung-nuoc-tu-ho-tay-vao-post1776900.tpo