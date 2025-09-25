Đập dâng đầu tiên hoạt động, mang dòng nước xanh ‘hồi sinh’ sông Tô Lịch

Nước thải sau xử lý từ Nhà máy Yên Xá được bổ cập về sông Tô Lịch, đập dâng đầu tiên tại cầu Quang (Thanh Liệt, Hà Nội) cũng hoạt động điều tiết dòng nước.
Video: Đập dâng đầu tiên vận hành, nước từ Nhà máy Yên Xá đổ về "hồi sinh" sông Tô Lịch
Điểm nhấn của đập dâng là đài quan sát hình bát giác sơn vàng, được xây dựng ngay giữa đập. Công trình có 8 cột bê tông, mái lợp tôn giả ngói, trang trí hoa văn vàng, tạo nên vẻ đẹp vừa cổ kính vừa hiện đại. Từ đây, người dân có thể phóng tầm mắt ngắm cảnh hai bên bờ sông.
Nước thải sau xử lý từ Nhà máy Yên Xá được bổ sung trở lại sông Tô Lịch nhằm "hồi sinh" dòng sông. Nhờ đó, nhiều đoạn sông đã chuyển từ màu nước đen sang làn nước trong xanh.
Những thay đổi rõ rệt của sông Tô Lịch, cùng với các công trình kiến trúc độc đáo của dập dâng thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan.