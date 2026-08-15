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Đáp án các môn thi lại tốt nghiệp tại trường THPT chuyên Tuyên Quang

Lệ Thu
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Bộ GD&ĐT vừa công bố đáp án toàn bộ các môn thi tốt nghiệp THPT lần 2 tại trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Đợt thi lần 2 được tổ chức tại Tuyên Quang trong hai ngày 14 và 15/8, dành cho các thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Trong ngày 14/8, thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn vào buổi sáng và môn Toán vào buổi chiều. Sáng 15/8, các em làm bài thi môn tự chọn .

Việc tổ chức đợt thi lần 2 nhằm bảo đảm quyền lợi của thí sinh, đồng thời bảo đảm tính công bằng, khách quan và nghiêm túc của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Đáp án các môn thi lại (gồm 2 môn bắt buộc Toán - Văn và các môn tự chọn)

Toán Vật lý Hoá học Sinh học Tin học tiếng Anh
Ngữ văn - Hướng dẫn chấm Rubric Địa lý Lịch sử tiếng Trung Quốc tiếng Nhật tiếng Hàn

Tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, công tác coi thi được tổ chức theo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT, với việc tăng cường các biện pháp giám sát nhằm bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng Quy chế trong toàn bộ quá trình thi.

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Sáng nay 15/8, 326 thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang hoàn thành đợt thi lại tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo phương án tổ chức, 326 thí sinh thuộc diện thi lại được giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi.

Tỉnh Tuyên Quang huy động 175 lượt người phục vụ kỳ thi, riêng tại điểm thi có 70 người làm nhiệm vụ. Các giám thị không được sử dụng lại từ kỳ thi đợt 1 và 100% cán bộ làm nhiệm vụ được tập huấn trước khi kỳ thi diễn ra.

Một điểm đáng chú ý là đề thi được xây dựng mới, đồng thời bổ sung chuyên gia khảo thí để bảo đảm cân bằng độ khó. Kết quả và phổ điểm kỳ thi lại dự kiến được công khai tương tự như kỳ thi lần đầu.

Việc Bộ GD&ĐT công bố đáp án là bước tiếp theo sau khi kỳ thi lần 2 hoàn tất, tạo cơ sở để thí sinh và các bên liên quan theo dõi quá trình chấm thi, công bố kết quả.

Sau khi đáp án được công bố, thí sinh có thể đối chiếu với bài làm để tham khảo và tự đánh giá kết quả. Các bài thi vẫn phải trải qua đầy đủ quy trình chấm thi, kiểm tra và xử lý kết quả theo quy định trước khi kết quả chính thức được công bố.

Kết quả thi dự kiến được công bố ngày 19/8.

Tags

Trường THPT chuyên Tuyên Quang

tỉnh Tuyên Quang

Tuyên Quang

điểm thi

thi lại

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