Đạo viễn Vạn Nguyễn: "Khán phòng lặng đi nghe Quốc Thiên hát và vỡ òa với những tràng pháo tay"

Kéo dài tới hơn 23h30 tối 20/12, đêm nhạc “Noel cho tình nhân” diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) vẫn giữ trọn sức hút với khán giả nhờ mạch cảm xúc được đẩy dần qua từng tiết mục. Chương trình để lại dư âm sâu lắng, mang đến một không gian âm nhạc lãng mạn, ấm áp giữa mùa Giáng sinh.

Đêm nhạc quy tụ dàn nghệ sĩ được khán giả yêu mến như Quốc Thiên, Lâm Bảo Ngọc, Bùi Công Nam. Mỗi ca sĩ mang đến một màu sắc riêng, tạo nên bức tranh âm nhạc đa dạng và giàu cảm xúc. Quốc Thiên ghi dấu ấn với loạt tình khúc quen thuộc như Hai mùa Noel, Kẻ say tình, Có khi nào rời xa… Lâm Bảo Ngọc chinh phục người nghe bằng giọng hát nội lực qua ca khúc Trái tim em cũng biết đau, trong khi Bùi Công Nam mang đến không khí gần gũi, mộc mạc với Xe đạp, Đâu lại vào đấy.

Ca sĩ Quốc Thiên.

Bùi Công Nam và Lâm Bảo Ngọc.

Xen kẽ các tiết mục solo là những màn song ca cùng các ca khúc mang không khí Giáng sinh như Oh Holy Night, Feliz Navidad, góp phần tạo nên một đêm diễn vừa lãng mạn, vừa ấm áp đúng tinh thần Noel.

Không chỉ là một chương trình biểu diễn đơn thuần, “Noel cho tình nhân” còn là cuộc gặp gỡ của cảm xúc, ký ức và những thanh âm được dàn dựng công phu, chỉn chu từ nội dung đến hình thức. Ngay từ những phút đầu tiên, không khí khán phòng đã nhanh chóng “nóng” lên với màn xuất hiện của những “ông già Noel” do các vũ công hóa thân, mang quà tặng bất ngờ đến cho khán giả. Sân khấu được đầu tư kỹ lưỡng về ánh sáng, âm thanh, tạo nên tổng thể hài hòa, dẫn dắt người xem bước vào hành trình âm nhạc nhiều cung bậc.

Đạo diễn Vạn Nguyễn (đứng thứ 4 từ trái qua phải) và ekip.

Và theo đạo diễn Vạn Nguyễn nhận định, điểm nhấn đặc biệt của đêm diễn chính là phần trình diễn của ca sĩ Quốc Thiên.

"Quốc Thiên đã có một màn thể hiện được ví như "thăng hoa quên thời gian". Không chỉ hát bằng kỹ thuật vững vàng, anh còn truyền tải trọn vẹn cảm xúc qua từng ca từ, từng đoạn cao trào, khiến nhiều khán giả không giấu được sự xúc động. Có những khoảnh khắc, cả khán phòng như lặng đi để lắng nghe giọng hát giàu nội lực ấy, trước khi vỡ òa trong những tràng vỗ tay kéo dài không dứt", đạo diễn – chỉ đạo nghệ thuật Vạn Nguyễn nói.

Show diễn gây ấn tượng với các ca sĩ có giọng hát thực lực cùng sân khấu mãn nhãn.

Với bề dày kinh nghiệm và tư duy dàn dựng hiện đại, đạo diễn Vạn Nguyễn cùng ê-kíp Vạn Show đã xây dựng kịch bản chương trình chặt chẽ, tạo điểm nhấn đúng lúc bằng các set sân khấu tinh tế, giúp đêm diễn giữ được nhịp cảm xúc xuyên suốt dù thời lượng kéo dài. Dù kết thúc muộn, khán phòng vẫn kín chỗ đến phút cuối, cho thấy sức hút đặc biệt của chương trình.

“Noel cho tình nhân” là điểm nhấn trong chuỗi chương trình cùng tên năm 2025, với ba đêm diễn lần lượt diễn ra vào ngày 14/12 tại Quảng trường Royal Vũ Yên (Hải Phòng), ngày 20/12 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô và ngày 21/12 tại Trung tâm Biểu diễn Sol8 (số 8 Nguyễn Công Hoan, Hà Nội). Đây là chuỗi show đã tạo được dấu ấn suốt nhiều năm qua, gắn liền với tên tuổi đạo diễn Vạn Nguyễn và nhà sản xuất Vạn Show.