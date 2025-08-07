Đào tạo nhân lực điện ảnh thời AI: Nhạy trực giác, hiểu công nghệ

Công nghệ thay đổi hậu trường

Sự phát triển nhanh chóng của AI đã mở ra nhiều cơ hội cho các nhà sản xuất phim. Uớc tính quy mô thị trường AI trong truyền thông và giải trí sẽ tăng 24,2% từ năm 2025 đến 2030, theo báo cáo của Grand View Research.

Các nhà sản xuất đánh giá cao khả năng tiết kiệm chi phí, tối ưu hóa quá trình sản xuất và tăng tốc độ hoàn thành dự án. Marvel từng sử dụng AI cho poster của "Loki" (2023) hay thực hiện phân đoạn intro trong series "Secret Invasion" (2023). Một số công nghệ AI còn cho phép tạo hình ảnh diễn viên hoàn toàn bằng kỹ thuật số.

Sự phát triển của công nghệ của những phần mềm tạo cơ hội ra đời những bộ phim ngắn được làm hoàn toàn bằng AI. Tại Liên hoan phim ngắn và châu Á 2024 (Nhật Bản), một loạt những bộ phim được thực hiện với sự hỗ trợ của AI đã được trình chiếu như "The Artificial Conjuring Circle" (Áo) hay "Dragon Gate" (Trung Quốc). Việt Nam cũng có những bộ phim được làm 100% bằng AI..

Vậy trong kỷ nguyên mới, liệu AI sẽ tác động như thế nào đến ngành làm phim - điện ảnh, vốn là những lĩnh vực đòi hỏi sự sáng tạo luôn ở mức cao nhất.

Đạo diễn James Cameron – người đứng sau loạt phim kinh điển như Avatar, The Terminator – bày tỏ nghi ngờ về việc AI có thể viết được "một câu chuyện hay" và đe dọa vị trí của các biên kịch. Đạo diễn nhấn mạnh rằng, vai trò của AI nên là hỗ trợ con người, không phải thay thế họ, "AI có thể tạo ra hình ảnh, nhưng không thể tạo ra cảm xúc", ông nói.

Đồng quan điểm này, Tiến sĩ, Nhà làm phim chuyên nghiệp quốc tế Paul Moody - Trưởng Khoa Truyền thông và Sáng tạo của Trường đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) cho rằng, một tác phẩm điện ảnh có giá trị là thể hiện được tính nhân văn, mối quan hệ giữa con người với con người. "Đó là điều AI không làm được, mà cần đến trực giác sáng tạo của những nhà làm phim", Tiến sĩ Paul Moody chỉ ra.

Học làm phim thời đại AI ở đâu?

Đúc rút từ kinh nghiệm của chuyên gia, chân dung lứa "người kể chuyện" tiếp theo cần hội tụ nhiều giá trị mới – vừa giàu cảm xúc, nhạy bén về trực giác, vừa am hiểu công nghệ - để đủ sức tạo ảnh hưởng bền vững.

"AI sẽ là xu hướng trong ngành điện ảnh tương lai. Sinh viên cần được đào tạo để hiểu và sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ một cách hiệu quả", Tiến sĩ Paul Moody nói.

Chương trình Sản xuất phim & Truyền thông thu hút sự quan tâm của các tài năng trẻ

Tại Việt Nam, BUV là một trong những đơn vị cung cấp chương trình Sản xuất Phim và Truyền thông theo hướng hiện đại và đạt tiêu chuẩn quốc tế. Được chuẩn hóa từ chương trình đào tạo Arts University Bournemouth - trường đại học nghệ thuật hàng đầu Vương quốc Anh, chương trình đặc biệt chú trọng đào tạo tư duy kể chuyện cảm xúc - cốt lõi không thể thay thế của ngành điện ảnh và truyền thông.

Sinh viên được trang bị nền tảng vững chắc về biên kịch, xây dựng nhân vật và tư duy hình ảnh, từ đó hiểu rằng công nghệ chỉ là công cụ để truyền tải câu chuyện chạm đến người xem.

Thay vì các bài giảng truyền thống, phương pháp giảng dạy tại BUV tăng cường các hoạt động học tập mang tính tương tác cao như học qua tình huống thực tế, mục tiêu để sinh viên ngoài tiếp nhận kiến thức còn có thể chủ động sáng tạo và áp dụng vào thực tiễn.

Chuỗi workshop thực hành cùng các chuyên gia và production house uy tín được lồng ghép xuyên suốt chương trình

Các buổi thực hành diễn ra với hệ thống máy quay, thiết bị âm thanh và phòng dựng hiện đại, nhưng phương pháp tiếp cận không đơn thuần theo kiểu "học nghề". Sinh viên được hướng dẫn để hiểu bản chất của từng công cụ, chẳng hạn như vì sao một tiêu cự cụ thể lại phù hợp với một khung hình nhất định.

Theo ông Jon Renyard - Thư ký Hội đồng Trường Arts University Bournemouth, sinh viên không chỉ được học kỹ thuật quay phim, dựng hình, mà còn được hướng dẫn phát triển tư duy sáng tạo, kể chuyện văn hóa và khám phá tiếng nói cá nhân. Điểm nổi bật của chương trình là định hướng sinh viên tự làm chủ dự án, từ ý tưởng đến sản xuất.

"Chúng tôi không dạy theo công thức. Sinh viên được khuyến khích chọn hướng đi riêng, khám phá bản sắc cá nhân trong hành trình làm phim", ông Jon Renyard cho biết.

Khuôn viên hiện đại của BUV được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu của lượng lớn sinh viên

Không chỉ dừng ở kỹ năng, chương trình còn cung cấp nền tảng lý luận vững chắc thông qua các buổi học lịch sử điện ảnh và phân tích bối cảnh. Qua những bài luận, nghiên cứu và thảo luận chuyên sâu, sinh viên được định hình để trở thành những nhà làm phim hoặc người sáng tạo truyền thông có tư duy phản biện, hiểu biết sâu sắc và góc nhìn đa chiều chứ không chỉ là người vận hành máy quay thuần túy.

Với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm thực tiễn, cũng như có cơ hội thực tập ngay từ năm nhất thông qua mạng lưới đối tác rộng rãi của BUV, sinh viên sẽ được phát triển toàn diện kiến thức học thuật song song với kỹ năng nghề nghiệp. Kết hợp với tấm bằng danh giá được công nhận toàn cầu, sinh viên sẽ có điểm tựa vững chắc để bước chân vào thị trường điện ảnh đầy tiềm năng.

Tìm hiểu thêm về chương trình Sản xuất Phim và Truyền thông tại BUV: https://www.buv.edu.vn/chuong-trinh-cu-nhan/chuong-trinh-cu-nhan-danh-du-san-xuat-phim-va-truyen-thong/