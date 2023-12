Đảo Poveglia: Hòn đảo bí ẩn và đáng sợ nhất thế giới vì những chuyện lạ khó lý giải

Ở vịnh Adriatic ở phía đông bắc nước Ý, có một hòn đảo được hình thành từ ba hòn đảo nhỏ, hòn đảo này là một trong những nơi được cho là bị ma ám và đáng sợ nhất ở Ý, người ta nói rằng hơn 50% diện tích nơi này được tạo thành từ tro và xương của con người. Những bộ xương và tro này đến từ những nạn nhân bệnh dịch hạch, tù nhân chiến tranh và bệnh nhân tâm thần. Để tái phát triển hòn đảo, chính phủ Ý đã bán đấu giá quyền sử dụng hòn đảo 99 năm vào năm 2014 nhưng chưa có ai dám đứng ra để mua hòn đảo này.

Poveglia là một hòn đảo nhỏ, có diện tích khoảng 6,8ha nằm ở phía Bắc nước Ý.

Hòn đảo mà chúng ta đang nói đến hôm nay là đảo Poveglia, nằm giữa Venice và đảo Lido, có diện tích khoảng 68.000 mét vuông và bao gồm ba hòn đảo. Hai trong số ba hòn đảo được hình thành tự nhiên, trong đó một hòn đảo hoàn toàn là thảm thực vật, hòn đảo kia chủ yếu là các tòa nhà, trong khi hòn đảo thứ ba là hòn đảo nhân tạo hình bát giác được tạo ra từ các cọc gỗ và các lớp đất.

Trong nhiều thế kỷ, nơi này được sử dụng làm điểm cách ly dịch bệnh, trại giam tù binh chiến tranh và bệnh viện dành cho bệnh nhân tâm thần, người ta nói rằng những bệnh nhân tâm thần thời đó phải đối mặt với sự đối xử bất công, họ thậm chí phải trở thành đối tượng thí nghiệm, tra tấn...

Hòn đảo này lần đầu tiên được nhắc đến trong biên niên sử vào năm 421, khi những người từ Padua và Este chạy trốn đến hòn đảo để tránh khỏi những cuộc xâm lược man rợ.

Theo ghi chép, đảo Poveglia đã chào đón những cư dân đầu tiên vào năm 421 sau Công nguyên - những người chạy trốn chiến tranh. Vì hòn đảo này quá nhỏ nên không đáng để quân xâm lược lãng phí nhân lực và vật lực đánh chiếm. Bởi vậy, người dân nơi đây luôn sống trong sự yên bình và biệt lập.

Đến thế kỷ thứ 9 sau Công nguyên, dân số trên đảo đạt đến đỉnh điểm và dần dần trở thành thiên đường cho những kẻ trốn thuế. Vào năm 1379 sau Công nguyên, chiến tranh lại một lần nữa xảy ra và lần này, hòn đảo đã bị ảnh hưởng, do đó những cư dân tại đây buộc phải di dời và hòn đảo bị bỏ hoang.

Theo truyền thuyết, người La Mã đã dùng nơi đây để làm hố chôn tập thể các nạn nhân mắc dịch bệnh nhằm cách ly họ với cộng đồng khỏe mạnh.

Từ giữa thế kỷ 14 đến thế kỷ 15, vào năm 1630, bệnh dịch hạch (Cái chết đen) bùng phát ở Venice, căn bệnh truyền nhiễm này lây lan trong thời gian dài ở châu Âu, giết chết khoảng 1/3 dân số châu Âu.

Bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đảo Poveglia cũng như những hòn đảo nhỏ khác đã trở thành điểm cách ly hoàn hảo, do bệnh dịch hoành hành, nhiều công dân có triệu chứng đã bị đày đến đây và được hòa thiêu ở quảng trường trung tâm sau khi chết.

Năm 1645, để kiểm soát lối vào Venice, các nhà lãnh đạo thời đó đã xây dựng năm pháo đài hình bát giác xung quanh hòn đảo này và bốn trong số đó vẫn còn tồn tại cho tới ngày nay, pháo đài hình bát giác trên đảo Poveglia là một trong số đó.

Poveglia hiện tại không cho phép khách du lịch ghé thăm, chỉ có hai nhà thám hiểm người Anh đã từng mạo hiểm đến khám phá và chụp lại những bức ảnh.

Năm 1776, đảo Poveglia được giao cho Văn phòng Y tế Công cộng quản lý và trở thành trạm kiểm soát tàu thuyền ra vào Venice. Năm 1793, một số trường hợp mắc bệnh dịch hạch đã được phát hiện trên hai con tàu được kiểm tra và hòn đảo này chính thức trở thành nơi "cách ly bệnh dịch hạch" kể từ đó.

Năm 1805, Napoléon Bonaparte đã phá hủy nhà thờ San Vitale và biến tháp chuông cũ thành ngọn hải đăng chiến lược, năm 1814, trạm kiểm dịch bệnh dịch hạch bị đóng cửa. Poveglia từng được sử dụng làm đảo nhà tù dành cho tù nhân chiến tranh vào thế kỷ 19. Từ năm 1922 đến năm 1968, hòn đảo này được chuyển đổi thành bệnh viện tâm thần, có tin đồn rằng giám đốc bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật thùy não và các thí nghiệm khác trên cơ thể người trên các bệnh nhân mắc bệnh tâm thần, sau đó giám đốc bị phát điên và nhảy lầu tự tử.

Ảnh minh họa.

Hơn mười thế kỷ qua, hòn đảo này đã trải qua quá nhiều thay đổi, có rất nhiều tin đồn về nó, một trong những tin đồn là trong trận dịch hạch ở thế kỷ 14, các nhân viên đã không có đủ thời gian để đốt hết xác chết của bệnh nhân - hơn 100.000 người đã chết ở đó - bởi vậy họ đã chôn trực tiếp các nạn nhân vào trong "Hố dịch hạch".

Ngoài ra, sau này nó được sử dụng làm điểm cách ly trong các bệnh truyền nhiễm khác nhau. Các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra một khu chôn cất tập thể quy mô lớn trên hai hòn đảo tự nhiên là Lazaretto Nuovo và Lazaretto Vecchio, chứa xương của hàng nghìn nạn nhân bệnh dịch hạch.

Ngoài ra còn có những tin đồn khác như những chiếc chuông trong tháp chuông đã bị dỡ bỏ cách đây hàng chục năm nhưng người dân địa phương khẳng định họ vẫn có thể nghe thấy tiếng chuông vang vọng khắp hòn đảo. Do có nhiều tin đồn khác nhau, đảo Povelia đã xuất hiện trong các chương trình truyền hình như "Nơi đáng sợ nhất thế giới" và chương trình siêu nhiên "The Devil Comes Down". Ngoài ra còn có một bộ truyện tranh kinh dị lấy bối cảnh trên đảo Povelia.

Poveglia từng xuất hiện trên chương trình truyền hình ăn khách Ghost Adventures của Mỹ. Đây là chương trình chuyên tìm hiểu, điều tra những địa điểm bị cho là ma ám trên thế giới do kênh Travel Channel phát sóng từ năm 2008. Cuối năm 2009, các “chuyên gia” của Ghost Adventures đã đến Poveglia và tường thuật về những hiện tượng dị thường.

Hiện tại, đảo Poveglia vẫn thuộc sở hữu nhà nước của Ý và không mở cửa cho công chúng tham quan. Năm 2014, chính phủ Ý lên kế hoạch biến đảo Poveglia thành khách sạn sang trọng và bán đấu giá quyền sử dụng hòn đảo trong 99 năm, tuy nhiên vẫn chưa có ai đứng ra mua lại hòn đảo này.