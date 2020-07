Đào móng xây nhà phát hiện bảo vật quốc gia duy nhất, tiết lộ truyền thuyết hiếu kỳ

Nông dân Hồ Nam đào được một con lợn bằng đồng trong quá trình xây nhà. Các chuyên gia nhận định đây là một đồ cổ thời nhà Thương. Con lợn đồng này là một bảo vật vô cùng hiếm tại triều Thương và là con lợn đồng duy nhất trong cả nước, nhưng câu chuyện phía sau nó còn cảm động hơn rất nhiều!

Theo tìm hiểu, bảo tàng tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc có một cổ vật bằng đồng mang tên "Thương đại thỉ hình đồng tôn" có hình con lợn. Tôn đồng trong bảo tàng có hình dạng rất đặc biệt. Chiếc tôn có thiết kế nắp đậy, trên nắp đậy còn có chuôi hình con chim, các chuyên gia đã phục hồi lại cổ vật này sau khi tìm thấy và cảm thấy vô cùng hứng thú vì chuôi cầm có hình thù một con chim phượng hoàng cách điệu. Chiếc tôn có trọng lượng khoảng 30 kg, hình dáng con lợn với đôi mắt nhìn thẳng trực diện, răng nanh lộ ra, hai tai dựng đứng, bốn chân vững chãi, đuôi rủ xuống, thể hiện rõ hình dáng của một con lợn rừng đực tinh nhanh.

"Tôn" trong cách gọi và định nghĩa của người cổ đại là chỉ những đồ chứa rượu. Do hình dạng to lớn, bên trong có thể chứa 13 lít rượu, nên theo thuật ngữ dân gian, đây là một bình rượu hình con lợn Cái gọi là "sự tôn trọng" là một hộp đựng rượu cổ xưa. Do thân hình to lớn, cái hốc có thể chứa 13 lít rượu. Theo thuật ngữ của giáo dân, nó là một bình rượu hình con lợn trong triều đại nhà Thương. Đây không phải là món đồ mà người bình thường có thể có được. Chủ nhân của nó chắc chắn phải thuộc tầng lớp quý tộc triều đại đó.

"Thương đại thỉ hình đồng tôn" cũng được khai quật trong một tình huống ngoài dự kiến. Nó được ra khỏi mặt đất nhờ vào dịp động thổ đào móng xây nhà của một người nông dân ở Sương Đàm. Vào đầu năm 1981, Chu Quế Võ (Zhu Gui Wu) thuộc Đội sản xuất Chuanxingshan của hợp tác xã Cửu Hoa (Jiuhua), huyện Sương Đàm (Xiangtan), tỉnh Hồ Nam đang bận rộn xây dựng một ngôi nhà mới. Sau khi đào móng ngôi nhà, ông Chu phát hiện một thứ vô cùng cứng, gõ vào phát ra tiếng như của kim loại. Sau khi rửa sạch, ông Chu mới nhìn thấy hóa ra đây là một món đồ bằng đồng có hình dáng của một con lợn rừng. Vào thời điểm đó, lão Chu vốn đã là người hiểu biết rộng rãi về các cổ vật văn hóa, đồng thời cũng là một người không có lòng tham. Bởi vậy ông đã báo cáo lại sự việc này với cán bộ của hợp tác xã. Chính vì động thái "tuân thủ quy định" của Chu Quế Võ mà con lợn bằng đồng này đã được đưa ra ánh sáng sau 3000 năm phủi bụi lịch sử.

Sau khi nhận được báo cáo, cán bộ hợp tác xã đã báo cáo với chính quyền xã. Xã cũng đã thông báo cho phòng di tích văn hóa quận về tình hình. Các chuyên gia trong bộ phận di tích văn hóa nghe nói khai quật được đồ đồng đã rất phấn khích. Họ lập tức lái xe đến ngôi làng dưới chân núi và mang con lợn đồng về quận. Sau khi các nhà khảo cổ nghiên cứu sơ bộ nhận định, đây là tượng đồng hình con lợn thuộc triều đại nhà Thương. Do đó, nơi khai quật được cổ vật này chắc chắn không đơn giản. Sau đó, bộ phận di tích văn hóa quận đã trực tiếp yêu cầu gia đình lão Chu ngừng việc xây nhà mới, và cử một tổ xuống tiếp tục đào sâu khu đất quanh móng nhà để tìm thêm những ngôi mộ có giá trị. Tuy nhiên, kết quả đã làm các chuyên gia thất vọng, không có di tích văn hóa có giá trị nào khác dưới nền nhà.

"Tôn" dùng để chỉ những đồ chứa rượu, việc này chắc chắn không sai. Nhưng cho tới năm 1981, tôn đồng hình lợn của nhà Thương chỉ tìm thấy một cái duy nhất, đó sẽ là một khám phá lớn. Cuộc khai quật ở quận không có kết quả, và họ đã trực tiếp báo cáo tình hình cho Bảo tàng tỉnh Hồ Nam. Sau khi nhận được báo cáo, Bảo tàng tỉnh Hồ Nam cũng rất coi trọng nó và đã cử người đi điều tra rằng địa điểm khai quật ra tôn đồng hình lợn nằm ở một chân núi đối diện với sông Tương Giang. Không có hiện vật nào khác ở gần đó và nó được khai quật từ một cái hầm. Điều thú vị là phần đất lấp trong hầm này là cát mịn. Cát vốn không tích nước. Việc lấp cát xung quanh tôn đồng là để đảm bảo môi trường xung quanh tương đối khô. Chính vì vậy mà "Thương đại thỉ hình đồng tôn" được bảo quản tốt cho tới thời điểm đó.

Mặc dù không có ngôi mộ nhà Thương nào dưới móng nhà của lão Chu, nhưng "Thương đại thỉ hình đồng tôn" này đã khiến các chuyên gia phấn khích. Bởi vì, đây không phải là một bình rượu thông thường. Qua nghiên cứu, các chuyên gia xác định rằng lợn đồng này là một vật được sử dụng trong nghi lễ hiến tế thời cổ đại, và thành phần của nó khá phức tạp, gồm thiếc, chì và các tạp chất khác. Hơn nữa, nó vẫn dày như mới sau hơn 3.000 năm, để mọi người có thể chứng kiến sự khôn ngoan và kỹ thuật cao minh của tổ tiên, đó là điều quan trọng nhất.