Đạo diễn vừa nghỉ việc VTV có vợ là "mỹ nhân thời tiết", chuyện tình "twist" như phim truyền hình

Thông tin đạo diễn Khải Anh chính thức rời VTV sau nhiều năm gắn bó với VFC khiến khán giả không khỏi tiếc nuối. Anh là người đứng sau hàng loạt bộ phim truyền hình ăn khách, ghi dấu ấn bằng phong cách làm phim hiện đại, gần gũi và có sức lan toả lớn với công chúng.

Trước khi quyết định rời VTV, đạo diễn Khải Anh từng gây tiếng vang với loạt phim truyền hình ăn khách như Nhật ký Vàng Anh, Bà nội không ăn pizza, Hoa nở trái mùa, Người phán xử, Tuổi thanh xuân, Ngày ấy mình đã yêu, Mê cung, Nhà trọ Balanha hay Yêu hơn cả bầu trời... Các tác phẩm của đạo diễn Khải Anh được đánh giá cao từ giới chuyên môn đến nhận được sự đón nhận của khán giả.

Đạo diễn Khải Anh quyết định nghỉ việc VTV sau 25 năm gắn bó

Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa, đạo diễn Khải Anh còn được ngưỡng mộ bởi câu chuyện tình đẹp với bà xã Đan Lê. Đan Lê sinh năm 1983, bắt đầu bén duyên nghệ thuật từ năm 2002 với vai trò ca sĩ trong các nhóm nhạc nữ, tuy nhiên con đường ca hát không để lại nhiều dấu ấn. Đến năm 2008, cô chuyển hướng sang làm MC bản tin thời tiết và nhanh chóng gây chú ý nhờ nhan sắc trong trẻo, dịu dàng. Hình ảnh "mỹ nhân thời tiết" gắn liền với Đan Lê đến tận hôm nay, trở thành biệt danh được khán giả ưu ái dành tặng dù đã hơn một thập kỷ trôi qua.

Hiện tại Đan Lê đang là BTV tại VTC14 và nhiều sự kiện lớn. Cô cũng là một KOL có tiếng, thường xuyên tham gia quảng cáo cho các nhãn hàng. Ngoài ra Đan Lê còn tham gia nhiều phim truyền hình như Ba đám cưới, một đời chồng, Người phán xử, Người phán xử tiền truyện, Ngày ấy mình đã yêu, Anh có phải đàn ông không?,...

Từ ca sĩ, diễn viên đến MC, Đan Lê thử sức mình với nhiều vai trò và được khán giả ưu ái gọi là "mỹ nhân thời tiết"

Trước khi trở thành cặp vợ chồng nổi tiếng của Vbiz, Đan Lê và Khải Anh từng có mối tình "gà bông" kéo dài suốt những năm tháng cấp 3. Cả hai quen nhau khi tham gia đội văn nghệ trường THPT Thăng Long, rồi dần từ bạn bè trở thành người yêu. Yêu nhau từ năm lớp 11, cặp đôi gắn bó trọn 6 năm, thậm chí Khải Anh từng xin cưới Đan Lê khi mới 21 tuổi. Tuy nhiên, bố của Khải Anh khi ấy cho rằng cả hai còn quá trẻ nên khuyên con trai hãy suy nghĩ kỹ trước khi kết hôn.

Sau đó, Khải Anh đi du học, mối tình thanh xuân cũng vì thế mà đứt đoạn. Còn Đan Lê tập trung cho sự nghiệp MC. Năm 2008, cô bất ngờ lên xe hoa, nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 2 năm. Nữ MC từng chia sẻ rằng cả hai đã có thời gian dài cân nhắc trước khi đường ai nấy đi, dù với khán giả, tin kết hôn rồi ly hôn đều diễn ra khá bất ngờ.

Sau biến cố hôn nhân, duyên số lại đưa Đan Lê và Khải Anh trở về bên nhau. Năm 2011, họ chính thức "yêu lại từ đầu" và tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè. Trong đám cưới, đạo diễn Khải Hưng chia sẻ về việc không đồng ý cho hai con đến với nhau 10 năm trướci: "Khi đó Khải Anh mới ngoài 20 tuổi, tôi hỏi con: 'Con đã chuẩn bị gì cho đám cưới?'. Khải Anh không thể trả lời. Tôi không ngờ lời nói của mình khi ấy lại khiến con thuyền hạnh phúc của hai đứa rẽ ra hai hướng, trải qua không ít va chạm, bão tố.

Nhưng một ngày đẹp trời, Khải Anh thông báo đã quay trở lại với Đan Lê, đúng như câu ông bà ta thường nói: 'Tình cũ không rủ cũng đến'. Cám ơn mọi người đã đến dự đám cưới và chúc phúc cho hai con chúng tôi ngày hôm nay".

Khải Anh và Đan Lê là "thanh mai trúc mã". Cả hai hẹn hò từ những năm cấp 3

Năm 2011, Đan Lê và Khải Anh tổ chức đám cưới sau nhiều biến cố

Từ đó đến nay, Khải Anh và Đan Lê đã trải qua hơn một thập kỷ hôn nhân hạnh phúc. Cả hai có hai cậu con trai kháu khỉnh, ngoan ngoãn. Trên trang cá nhân, đôi khi khán giả bắt gặp những khoảnh khắc gia đình giản dị, ấm áp mà cả hai dành cho nhau. Đan Lê từng tâm sự, Khải Anh không chỉ là người chồng mà còn là chỗ dựa vững chắc, người bạn đồng hành tin cậy trong mọi quyết định: "Tôi nghĩ rằng chuyện tình của mình như một bộ phim vì đây không phải một trường hợp phổ biến. Hai con người khi đã rẽ sang hai hướng khác nhau nhưng cuối cùng có cơ hội để gặp lại và làm lại từ đầu".

Trong dịp kỷ niệm ngày cưới, đạo diễn Khải Anh từng có những chia sẻ đầy xúc động đến vợ: "Ngày xưa, nhớ cái thời em là cô gái 21 còn anh là chàng trai 22 nông nổi, anh đã để vuột mất cơ hội của hai ta vì những mải chơi, rong ruổi của một thằng con trai mới lớn, chưa đủ chín chắn, từng trải. Thời gian trôi… Năm ấy, khi em đang giữa những ngổn ngang và đổ vỡ, anh biết đã đến lúc mình cần cùng em viết tiếp câu chuyện còn dang dở. Giữa những gièm pha, dị nghị, giữa những điều tiếng, miệng đời chưa hiểu, anh chỉ biết rằng, mình phải là điểm tựa vững vàng, là chỗ dựa để em thêm tin vào tình yêu thêm lần nữa. Cảm ơn em đã dũng cảm cùng anh bước tiếp, đã một lần nữa mở lòng đón nhận và cho tình yêu một cơ hội".

14 năm hôn nhân, Khải Anh và Đan Lê vẫn giữ được tình cảm bền chặt, không phô trương nhưng đầy lãng mạn và ấm áp.

Tổ ấm viên mãn của đạo diễn Khải Anh và MC Đan Lê

Gia đình MC Đan Lê thường xuyên du lịch, gây ngưỡng mộ bởi những khung hình hạnh phúc

Tình cảm mà Khải Anh và Đan Lê dành cho nhau vẫn rất mặn nồng