Đạo diễn Vạn Nguyễn đưa văn hóa Việt lên sân khấu bằng ngôn ngữ đương đại

"Chúng tôi muốn văn hóa không chỉ xuất hiện trên sân khấu để khán giả xem mà còn tạo ra sự tham gia và kết nối. Vì vậy, các yếu tố nghệ thuật, nghi thức và giao lưu cộng đồng được xây dựng trong cùng một mạch", anh chia sẻ.

Lễ phát động hưởng ứng "Ngày Văn hóa Việt Nam" tại Hà Nội 2026 vừa diễn ra thành công tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Chương trình do Vạn Show phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội thực hiện. Đạo diễn Vạn Nguyễn đảm nhận vai trò Giám đốc nghệ thuật, phụ trách ý tưởng, kịch bản, thiết kế sân khấu và triển khai các nội dung nghệ thuật. NSND Trần Lyly là Tổng đạo diễn.

Đạo diễn Vạn Nguyễn.

Với thông điệp "Thăng Long - Hà Nội, ngàn năm văn hiến - Muôn sắc Việt Nam", chương trình không tách các phần âm nhạc, dân ca, sân khấu, ánh sáng và nghi thức thành những mảng riêng biệt mà kết nối trong một mạch biểu diễn.

Theo đạo diễn Vạn Nguyễn, ngay từ khi xây dựng ý tưởng, bài toán đặt ra là làm thế nào để một chương trình mang tính nghi lễ vẫn có ngôn ngữ nghệ thuật và tạo được sự tương tác với người xem. Vì vậy, bên cạnh phần biểu diễn của nghệ sĩ, chương trình dành không gian để nghệ nhân và đồng bào các dân tộc trực tiếp tham gia.

Các tiết mục biểu diễn ấn tượng tại Lễ phát động hưởng ứng "Ngày Văn hóa Việt Nam" tại Hà Nội 2026.

Điểm này thể hiện rõ ở phần kết với vòng xòe kết đoàn. Các đại biểu, nghệ sĩ, nghệ nhân và đồng bào các dân tộc cùng tham gia, tạo nên không gian giao lưu giữa những người trên sân khấu và khán giả. Vòng xòe không chỉ là phần kết của chương trình mà còn được sử dụng như hình ảnh kết nối giữa các vùng văn hóa.

Đạo diễn Vạn Nguyễn cho biết với một chương trình văn hóa quy mô lớn, điều khó không phải là đưa nhiều chất liệu truyền thống lên sân khấu mà là tìm được cách để các chất liệu đó có mối liên hệ với nhau.

"Chúng tôi muốn văn hóa không chỉ xuất hiện trên sân khấu để khán giả xem mà còn tạo ra sự tham gia và kết nối. Vì vậy, các yếu tố nghệ thuật, nghi thức và giao lưu cộng đồng được xây dựng trong cùng một mạch", anh chia sẻ.

Phần giao lưu sôi động giữa khán giả, khách mời, nghệ sĩ...

Quan điểm xuyên suốt trong quá trình thực của đạo diễn Vạn Nguyễn và ekip là kết hợp chất liệu truyền thống với cách thể hiện phù hợp với công chúng hôm nay. Sự hiện đại được đặt trong tổng thể văn hóa thay vì tách khỏi những giá trị vốn có của các chất liệu truyền thống. Từ đó, sân khấu được xây dựng theo hướng cân bằng giữa quy mô của một sự kiện lớn, yêu cầu về hình ảnh và việc giữ lại những đặc trưng của chất liệu văn hóa được sử dụng.

Trước đó, đạo diễn Vạn Nguyễn và ekip Vạn Show từng tham gia xây dựng và thực hiện nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật như Festival văn hóa truyền thống và giao lưu văn hóa quốc tế tại Hoàng thành Thăng Long năm 2018, Bế mạc Festival Hoa Đà Lạt 2022, Chào năm mới Countdown Đà Lạt 2023 và các chương trình giao lưu văn hóa quốc tế tại Hà Nội trong các năm 2023, 2024.