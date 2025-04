Đạo diễn Quang Dũng bị nhồi máu cơ tim

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chia sẻ về cơn thập tử nhất sinh mà anh vừa trải qua vào giữa tháng 3 vừa qua: Một cơn nhồi máu cơ tim cấp. May mắn được cấp cứu kịp thời, nam đạo diễn vượt qua nguy kịch.

Anh kể lại, vào một ngày bình thường, sau khi kết thúc bàn công việc cho các dự án phim sắp tới, anh bỗng cảm thấy tức ngực và nóng ran ở ngực.

Ban đầu, nam đạo diễn có phần chủ quan. Anh nghĩ rằng có thể do ăn nhiều đồ nóng, uống cà phê quá nhiều, hoặc chỉ đơn giản là đau cơ do chơi golf sau một thời gian dài. Với tiền sử sức khỏe ổn định, các chỉ số khám tổng quát hàng năm đều không đáng báo động, Nguyễn Quang Dũng không lường trước được sự nghiêm trọng.

Đến chiều tối cùng ngày, cảm giác tức ngực quay trở lại. Anh định đi cấp cứu nhưng vì đã muộn và có hẹn khám tổng quát vào sáng hôm sau nên lại cố nằm nghỉ.

Tuy nhiên, buổi sáng hôm sau tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm khiến anh bàng hoàng. "Gần đến giờ nhận kết quả thì bác sĩ thông báo chỉ số men tim của mình rất cao, có hội chứng vành cấp, nhồi máu cơ tim cấp" , đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chia sẻ. Kết quả chụp mạch vành sau đó xác nhận tình hình nghiêm trọng: một nhánh mạch máu chính nuôi tim của anh đã bị tắc hoàn toàn, hai nhánh còn lại cũng bị hẹp.

May mắn, đạo diễn Quang Dũng được cấp cứu kịp thời. Ca can thiệp diễn ra trong hơn 1 giờ đồng hồ. Dù hoàn toàn tỉnh táo vì chỉ gây tê, nhưng các bác sĩ liên tục trấn an tinh thần, giúp anh vượt qua cơn nguy kịch.

Sau ca can thiệp thành công, nam đạo diễn nằm viện 3 ngày để theo dõi. Anh hài hước mô tả đây là "lần nằm viện kiêm 'nghỉ dưỡng' lâu nhất".

"Sau sự trải nghiệm này dù không mong muốn, nhưng chắc ai rồi cũng sẽ có lúc trải qua. Sắp tới tôi sẽ làm 1 cái vlog dài và rõ hơn về lần trải nghiệm này, sức khoẻ không thể chủ quan được. Cuối cùng lần đi qua lằn ranh sinh tử này cho tôi biết ơn sự yêu thương của gia đình người thân luôn bên cạnh tôi từng giây, từng phút quan trọng ", đạo diễn Quang Dũng chia sẻ.

Nguyễn Quang Dũng sinh năm 1978, là một trong những đạo diễn - nhà sản xuất phim nổi tiếng. Nhiều tác phẩm điện ảnh của anh để lại dấu ấn trong lòng khán giả như Mỹ nhân kế, Những nụ hôn rực rỡ, Nụ hôn thần chết, Em là bà nội của anh, Tiệc trăng máu, Đất rừng phương Nam...

Anh có mối tình hạnh phúc bên ca sĩ Bùi Lan Hương, kém anh 11 tuổi. Nữ ca sĩ cho biết, cô không quan trọng chuyện tuổi tác trong tình yêu. Cô cảm thấy may mắn khi được gặp gỡ và nên duyên với nam đạo diễn.