Đạo diễn phim kinh dị ghê rợn nhất mọi thời đại qua đời

Trang Guardian ngày 7-8 thông tin về sự ra đi vĩnh viễn của William Friedkin. Ông Stephen Galloway - Hiệu trưởng Đại học Chapman, một người bạn của vợ William Friedkin, đã xác nhận tin buồn. Nguyên nhân qua đời chưa được công bố chi tiết.

William Friedkin là một trong những tài năng táo bạo và có ảnh hưởng nhất thế hệ của ông. Đạo diễn này đã giành Oscar cho phim "The French Connection" năm 1972. Phim "The Exorcist" năm 1974 do ông đạo diễn cũng nhận nhiều đề cử Oscar - cuối cùng thắng hai tượng vàng.

Đạo diễn William Friedkin qua đời ngày 7-8

Đặc biệt, phim "The Exorcist" được mệnh danh phim kinh dị ghê rợn nhất lịch sử điện ảnh thế giới mọi thời đại. Tác phẩm được chuyển thể từ quyển tiểu thuyết cùng tên vào năm 1971 của nhà văn William Peter Blatty.

Nội dung phim được lấy cảm hứng từ một trường hợp trừ tà vào năm 1949 của Roland Doe, nói về một cô bé phải đối mặt với việc bị quỷ ám lúc chỉ mới 12 tuổi và mẹ của em giành lại được con của mình trong tuyệt vọng, nhờ vào sự can thiệp của hai mục sư.

Cảnh phim "“The Exorcist"

Đây là một trong số những loạt phim kinh dị theo chủ đề "những đứa trẻ bị quỷ ám" được phát hành trong thời điểm cuối những năm 1960 cho đến giữa những năm 1970. Phim được 10 đề cử Oscar lần thứ 46 và cũng là phim doanh thu cao nhất thời đó khi thu về hơn 441 triệu USD. Phim trở thành phim kinh dị đầu tiên được đề cử cho hạng mục "Phim hay nhất" trong lịch sử Oscar.

Sau 45 năm, vào năm 2018, phim vẫn được khán giả bình chọn là tác phẩm kinh dị đáng sợ, ám ảnh vượt qua cả những tác phẩm từng gặt hái doanh thu cao sau này.

William Friedkin bắt đầu sự nghiệp vào năm 1965 với phim "Good Times" thuộc thể loại hài hước. Mặc dù phim không nhận được đánh giá tích cực nhưng William Friedkin hài lòng bởi ông có nhiều niềm vui khi thực hiện tác phẩm này. Ông thực hiện liên tiếp ba phim trước khi thực hiện siêu phẩm "The French Connection".

Đến nay, ông đã thực hiện 20 phim điện ảnh, 5 phim truyền hình, 8 phim tài liệu và nhận 16 giải thưởng. Phim điện ảnh cuối cùng của cuộc đời ông là "The Caine Mutiny Court-Martial" dự kiến ra mắt tại Liên hoan phim Venice năm nay.

Ngay khi thông tin William Friedkin qua đời lan tỏa, nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ thương tiếc ông. Họ tưởng niệm trên trang cá nhân. Trong đó, nam diễn viên Elijah Wood gọi ông là "bậc thầy điện ảnh thực thụ, người có tầm ảnh hưởng kéo dài mãi mãi".