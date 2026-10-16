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Đạo diễn nghìn tỷ đình đám Việt Nam tình tứ ôm mỹ nhân SN 1985 ở Ai Cập

PV
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Khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi nhanh chóng gây bão mạng xã hội.

Mới đây, Trấn Thành chia sẻ niềm vui khi hoàn thành lịch ghi hình cho ba dự án lớn trong năm, gồm Running Man, Tinh Hà Say HiEm 2027. Nam đạo diễn hài hước viết: "Bằng 1 cách thần kỳ nào đó mà 3 dự án lớn nhất trong năm của tôi là: Running Man, Tinh Hà Say Hi - Và…. EM 2027. Lại hoàn tất phần ghi hình trong cùng 1 tuần".

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Trấn Thành đưa Hari Won đi du lịch sau những ngày bận rộn

Sau khoảng thời gian bận rộn với công việc, Trấn Thành cho biết anh dành thời gian đưa vợ đi nghỉ ngơi. Nam nghệ sĩ thông báo: "Xong hết nhiệm vụ nặng nhọc rồi! Giờ em đưa bà xã đi xả hơi đây ạ! Bye Sài Gòn nha! Đố mọi người lần này tụi em đi đâu chơi? Lát đáp rồi biết hen!".

Không lâu sau, Trấn Thành tiếp tục đăng tải hình ảnh chuyến đi, hé lộ địa điểm mà hai vợ chồng lựa chọn là Ai Cập. Anh chú thích ngắn gọn: "Dạ câu trả lời đây nhé!".

Trong những hình ảnh được chia sẻ, Trấn Thành và Hari Won cùng diện áo choàng tắm trắng, tận hưởng bữa sáng tại ban công với tầm nhìn hướng ra kim tự tháp giữa khung cảnh nắng vàng đặc trưng của Ai Cập. Đáng chú ý, nam đạo diễn ngồi phía sau ôm eo bà xã đầy tình cảm. Hari Won che mặt, cười hạnh phúc trong vòng tay chồng; ở một khoảnh khắc khác, cả hai cùng thưởng thức bữa sáng và tận hưởng thời gian riêng tư.

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Những khoảnh khắc ngọt ngào của Trấn Thành và Hari Won ở Ai Cập

Những hình ảnh đời thường, gần gũi cho thấy cặp đôi tranh thủ hâm nóng tình cảm sau lịch trình làm việc bận rộn. Chuyến đi cũng là dịp để hai nghệ sĩ tạm gác công việc, dành thời gian bên nhau. Khoảnh khắc ngọt ngào này của vợ chồng Trấn Thành nhanh chóng nhận gây bão mạng xã hội khi nhận được gần 100 nghìn lượt like từ cư dân mạng.

Trấn Thành và Hari Won kết hôn vào năm 2016. Sau đám cưới, chuyện tình của cặp đôi từng nhận nhiều sự quan tâm, bàn luận từ công chúng. Tuy nhiên, qua nhiều năm chung sống, cả hai vẫn thường xuyên xuất hiện cùng nhau, chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm trên mạng xã hội.

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Trấn Thành được biết đến là nghệ sĩ hoạt động đa lĩnh vực, từ MC, diễn viên đến đạo diễn. Các dự án điện ảnh do anh thực hiện từng đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng, đưa anh trở thành đạo diễn nghìn tỷ đầu tiên của Việt Nam. Trong khi đó, Hari Won tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực giải trí với vai trò ca sĩ, MC và tham gia các chương trình truyền hình.

Tags

Hari Won

ai cập

du lịch

Giải trí

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