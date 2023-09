Đạo diễn Đất Phương Nam bản truyền hình lên tiếng về tranh cãi quanh Trấn Thành

Thông tin Trấn Thành đóng vai Bác Ba Phi trong phim điện ảnh Đất Rừng Phương Nam hiện đang thu hút nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Một số người cho rằng tạo hình Bác Ba Phi của Trấn Thành không hợp lý.

Dù xuất hiện với râu róc bạc phơ nhưng gương mặt Trấn Thành vẫn hồng hào, láng mịn, không có một nếp nhăn nào. Thêm nữa, "Bác Ba Phi" Trấn Thành có gương mặt lờ đờ, đôi mắt lim dim khá buồn cười, không toát lên sự hào sảng, chất phác như nghệ sĩ Mạc Can từng làm ở Đất Phương Nam bản truyền hình.

Trấn Thành trong tạo hình Bác Ba Phi

Trước nhận xét Trấn Thành còn quá trẻ và "non", không đủ đóng vai Bác Ba Phi, đồng thời Trấn Thành dễ bị so sánh là kém hơn nghệ sĩ Mạc Can, NSƯT Nguyễn Vinh Sơn đã lên tiếng bênh vực.

Theo NSƯT Nguyễn Vinh Sơn thì: "Chúng ta không nên đặt những câu hỏi và bắt người làm phim bây giờ phải nghĩ tới cái này cái kia. Như vai Bác Ba Phi chẳng hạn, trong thời của tôi thì bác Mạc Can là lựa chọn duy nhất. Cũng may là bác Mạc Can năm mươi mấy tuổi, chứ nếu có ai đó duyên dáng, đóng được vai Ba Phi, dù họ hơn bốn mươi tuổi thì tôi cũng mời. Tôi nghĩ việc Trấn Thành đóng vai Bác Ba Phi thì là anh Nguyễn Quang Dũng không có lựa chọn nào hơn, đồng thời không nên so sánh Bác Ba Phi này hơn Bác Ba Phi kia.

Khoảng cách 25 năm giữa 2 bản phim truyền hình và điện ảnh là thời gian để chúng ta mở lòng ra, đón nhận sự khác biệt. Đất Rừng Phương Nam do anh Nguyễn Quang Dũng làm đạo diễn mang sự khác biệt, phim có những cảnh rất hoành tráng, hồi xưa vì sự bó buộc của phim truyền hình mà chúng tôi không làm được".

Trấn Thành và Mạc Can

Về phần Trấn Thành, trước đó, trong buổi họp báo ra mắt phim điện ảnh Đất rừng Phương Nam, nam diễn viên chia sẻ:

"Thành đã cố gắng để tạo ra phiên bản Bác Ba Phi không giống phiên bản cũ để tránh mọi người so sánh. Joker trên thế giới cũng có rất nhiều phiên bản, nhiều người đóng nhưng vẫn là một nhân vật hiện tại. Nếu ai thích phiên bản Bác Ba Phi của Thành thì mình cảm ơn, còn nếu ai thích bác Ba Phi phiên bản cũ thì không sao cả vì đó là ký ức của họ. Nhưng Thành tin rằng, chúng ta đón nhận tích cực thì phiên bản nào, hình ảnh nào cũng đẹp cả".