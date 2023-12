Đào đất công trường, công nhân phát hiện vật thể lạ ‘lắp thành khối’ dài 6 mét: Là ‘kho báu đến từ thế kỷ 19”, chuyên gia lập tức cho tháo rời đem đi bảo quản

Bộ Giao thông Vận tải Florida (FDOT) đưa tin, trong lúc đào đất để lắp đặt một số đường ống ở thành phố St. Augustine, Florida, các công nhân xây dựng tại đây đã phát hiện có một chiếc thuyền lớn từ thế kỷ 19 nằm sâu hơn 2,5 mét dưới lòng đất. Ngay lập tức, việc xây dựng đã bị tạm dừng để các nhà khảo cổ có thể cẩn thận di dời chiếc thuyền và các hiện vật khác được tìm thấy.

Được biết, đội ngũ đã tìm thấy một chiếc thuyền bằng gỗ, dài khoảng 6 mét, đôi giày và đồng xu. “Kho báu đến từ thế kỷ 19” này nằm bên dưới giao lộ King Street và State Road A1A, St. Augustine.

Tiến sĩ Ian Pawn, một nhà khảo cổ học của FDOT, kể lại: “Đội ngũ xây dựng bắt đầu nhìn thấy có gì đó bằng gỗ trong lòng đất, khi khám phá thêm, họ phát hiện ra đó là cả một chiếc thuyền”.

Các nhà khảo cổ học, phối hợp với SEARCH Inc., đã tỉ mỉ tháo rời từng tấm ván một và làm sạch chiếc thuyền. Greg Evans, thư ký FDOT, giải thích với First Coast News: “Chúng tôi nghĩ con thuyền có thể đã bị bỏ hoang và bị bồi lấp theo thời gian. Đó là lý do tại sao nó không bị hư hại, nó nằm trong đất nên không có tiếp xúc với không khí để bị phân hủy. Thật đáng kinh ngạc”.

Tham khảo CNN, The messenger News