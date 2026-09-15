Dạo chơi sở thú, hot girl Thiên Di khoe bộ ảnh vui nhộn, khiến CĐM bàn tán xôn xao

Không còn hình ảnh nàng thơ dịu dàng giữa những bộ váy hoa, hot girl Thiên Di mới đây khiến người hâm mộ thích thú với loạt khoảnh khắc cực kỳ vui nhộn trong chuyến du lịch Thái Lan.

Từ nàng thơ hóa "đồng đội" của những người bạn đặc biệt

Thiên Di là một hot girl nổi tiếng trên MXH. Cô nàng vốn được nhiều người biết đến với hình ảnh nữ tính, nhẹ nhàng cùng phong cách thời trang mang màu sắc vintage, romantic và cottagecore. Chính vì vậy, những khoảnh khắc đời thường, có phần tinh nghịch trong chuyến đi du lịch mới đây của Thiên Di đang nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Trong loạt hình ảnh mới được chia sẻ, Thiên Di xuất hiện giữa không gian xanh mát, nhiều cây cối của sở thú. Thay vì chỉ đứng tạo dáng như những bộ ảnh du lịch thông thường, cô nàng lại có những màn tương tác khá đặc biệt với các chú đười ươi.

Một trong những khoảnh khắc gây chú ý nhất là hình ảnh Thiên Di đứng cạnh một chú đười ươi mặc áo xanh. Cô nàng nắm tay và tạo dáng cùng "người bạn" này, trong khi cả hai đều hướng về phía máy ảnh. Biểu cảm đầy hài hước của chú đười ươi khiến bức ảnh lập tức trở nên nổi bật.

Thiên Di vẫn giữ vẻ ngoài nữ tính với chiếc váy sáng màu, thiết kế nhẹ nhàng và mái tóc buông tự nhiên. Thế nhưng, sự xuất hiện của chú đười ươi bên cạnh đã khiến tổng thể bức ảnh trở nên hoàn toàn khác biệt. Một bên là hình ảnh nàng thơ dịu dàng, một bên là "người bạn diễn" có biểu cảm lém lỉnh, tạo nên sự tương phản thú vị.

Đáng chú ý, cô nàng dường như khá thoải mái khi tương tác và tạo dáng trong không gian sở thú. Không cần những góc chụp cầu kỳ, chính biểu cảm và tình huống bất ngờ đã giúp loạt ảnh trở nên sinh động hơn. Đây cũng là điểm khác biệt rõ rệt so với hình ảnh nữ tính, có phần thơ mộng mà Thiên Di thường mang đến trên mạng xã hội.

Bộ ảnh du lịch "đổi mood" khiến người xem thích thú

Nếu những bộ ảnh trước tập trung khai thác vẻ đẹp nàng thơ thì lần này, Thiên Di lại cho thấy một khía cạnh gần gũi và vui vẻ hơn. Cô nàng diện trang phục đơn giản, phù hợp với chuyến tham quan và liên tục ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên các loài động vật.

Trong một bức ảnh, Thiên Di đứng giữa khung cảnh cây cối rợp bóng, phía sau là những thân cây và dây leo đan xen. Không gian xanh mát khiến bộ ảnh vẫn giữ được chất thiên nhiên vốn khá phù hợp với phong cách của cô nàng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các chú đười ươi lại khiến hình ảnh không còn mang vẻ "nàng thơ" quen thuộc mà trở nên dí dỏm hơn.

Đặc biệt, những biểu cảm của các "nhân vật phụ" mới là yếu tố chiếm trọn spotlight. Có khoảnh khắc chú đười ươi nhìn thẳng vào ống kính với biểu cảm cực kỳ hài hước, có lúc lại tạo dáng cùng Thiên Di theo cách khiến người xem khó nhịn cười. Chính vì thế, bộ ảnh nhanh chóng trở thành chủ đề được cộng đồng mạng chú ý.

Nhiều người hẳn sẽ bất ngờ khi thấy một Thiên Di vốn thường xuất hiện với vẻ ngoài dịu dàng lại có thể tạo nên những khung hình nghịch ngợm đến vậy. Cô nàng không quá trau chuốt biểu cảm mà dường như tận hưởng trọn vẹn chuyến tham quan, để những tình huống bất ngờ tự nhiên trở thành một phần của bộ ảnh.

Qua loạt hình ảnh mới, có thể thấy sức hút của Thiên Di không chỉ nằm ở diện mạo hay gu thời trang. Khi rời khỏi những concept quen thuộc, cô nàng vẫn có thể tạo dấu ấn bằng sự tự nhiên và khả năng bắt trọn những khoảnh khắc thú vị.