Đào Anh Thơ tái xuất với loạt tranh khổ lớn tại triển lãm cùng cha Đào Anh Khánh

Triển lãm "Dòng chảy đột biến" là cuộc trưng bày chung lần đầu tiên giữa nghệ sĩ Đào Anh Khánh và con gái ông, họa sĩ Đào Anh Thơ (nghệ danh là CAT). Hai nghệ sĩ thuộc hai thế hệ cùng xuất hiện trong một không gian, tạo nên cuộc đối thoại trực diện về trải nghiệm sống, tư duy thẩm mỹ và cách nhìn thế giới.

Đào Anh Khánh và con gái Đào Anh Thơ.

Với chủ đề "Dòng chảy đột biến" (Mutant Flow), triển lãm khai thác sự tương phản giữa hai hệ quy chiếu nghệ thuật. Nếu nghệ sĩ Đào Anh Khánh trong nhiều năm qua theo đuổi những dự án sắp đặt và trình diễn quy mô lớn, khai thác năng lượng sinh tồn và sự vận động của tự nhiên thì Đào Anh Thơ lại bước vào hội họa với thế giới nội tâm siêu thực mang tên "MetaReverse" - khái niệm do chính cô đặt ra để mô tả một "Vũ trụ tái sinh" - nơi vẻ đẹp của con người, thiên nhiên và nỗi ám ảnh về công nghệ cùng tồn tại.

Một biến cố xảy ra đúng ngày 18/8/2021 - sinh nhật lần thứ 32 - đã trở thành bước ngoặt khiến Đào Anh Thơ quyết định theo đuổi con đường nghệ thuật. Kể từ đó, cô dành toàn bộ thời gian cho sáng tạo, thử nghiệm các lĩnh vực như hội họa, âm nhạc và thơ ca.

Đào Anh Thơ bên tác phẩm của mình.

Trong khoảng 5 năm theo đuổi nghệ thuật, Đào Anh Thơ đã thực hiện hơn 2.000 bản phác thảo, sáng tác hơn 150 bức tranh sơn mài và hoàn thành 3 tác phẩm sơn mài khổ lớn kích thước 3,6m x 4,8m. Theo cô, khối lượng sáng tác lớn là một cách để không ngừng thử nghiệm và mở rộng giới hạn biểu đạt của bản thân.

Nữ họa sĩ cũng cho biết các sáng tác của mình hướng tới việc chạm tới cảm xúc của người xem trong một thế giới ngày càng bị chi phối bởi công nghệ và những kết nối ảo. "Tôi mong rằng người xem có thể dừng lại lâu hơn trước một bức tranh, lắng nghe cảm xúc của mình và tìm thấy những khoảnh khắc chân thực giữa nhịp sống nhiều xao động", Đào Anh Thơ chia sẻ.

Touch My Hand - Chạm vào tay tôi: Tác phẩm được khơi nguồn từ cuộc gặp gỡ của CAT với một người đàn ông gặp biến cố lớn trong cuộc sống. Khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau trở thành biểu tượng của sự đồng cảm và nhắc nhở về sự mong manh của đời người, nơi lòng trắc ẩn và tình thương trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Bath House Healing - Thanh tẩy và Chữa lành: Lấy cảm hứng từ trải nghiệm tắm khoáng giữa thiên nhiên tĩnh lặng, tác phẩm gợi liên tưởng hành trình thanh lọc cả cơ thể lẫn tâm hồn. Với CAT, đó là không gian thiền định giúp con người chạm sâu vào bên trong để tìm lại sự cân bằng và chữa lành.

Haunted by Ghosts from the Past - Ám ảnh bởi những bóng ma quá khứ: Được thực hiện trong suốt ba năm, tác phẩm phản ánh quá trình CAT đối diện với những ký ức và nỗi ám ảnh từ quá khứ. Qua nhiều lớp màu sơn phủ lên bề mặt tranh, CAT gợi lên hành trình hòa giải với những “bóng ma ký ức” và tìm lại sự bình yên trong hiện tại.

Ba tác phẩm sơn mài khổ lớn của họa sĩ Đào Anh Thơ (3,6m x 4,8m - hiếm gặp trong hội họa đương đại tại Việt Nam) hứa hẹn là điểm nhấn đáng chờ đợi của triển lãm lần này. Cấu trúc siêu thực, các lớp màu sơn mài rực rỡ, dày, sâu tạo nên một thế giới vừa quyến rũ vừa bất an, nơi vẻ đẹp của sự sống song hành với nỗi ám ảnh về công nghệ. Ở kích thước ấy, tranh của CAT không chỉ để nhìn mà như một không gian để người xem có thể bước vào.

Bên cạnh đó, 15 bức tranh kích thước 1,68m x 1,2m của họa sĩ Đào Anh Thơ được trưng bày song hành cùng các tác phẩm đặc sắc của nghệ sĩ Đào Anh Khánh. Triển lãm lần này sẽ là dịp hiếm hoi công chúng có thể nhìn thấy hai thế hệ nghệ sĩ đứng cạnh nhau trong cùng một không gian sáng tạo. Nếu ở phía Đào Anh Khánh là hành trình hơn ba thập kỷ thực hành nghệ thuật với các dự án sắp đặt và trình diễn quy mô lớn thì ở phía Đào Anh Thơ là một năng lượng sáng tạo mới mẻ, giàu tính thể nghiệm.

Free the Subconscious Mind - Giải phóng Tâm thức: Tác phẩm phản ánh cảm giác quá tải của con người trong nhịp sống hiện đại, khi tâm trí liên tục bị chi phối, xao động bởi thông tin và những kết nối bên ngoài. Qua bức tranh, họa sĩ CAT - Đào Anh Thơ gợi mở hành trình tìm lại sự tĩnh lặng nội tâm, tạo khoảng không để con người lắng nghe chính mình.

Infinity & Beyond - Vượt qua Vô tận: Lấy cảm hứng từ những cuộc trò chuyện của CAT và chồng cô - một triết gia - về vũ trụ và sự vô hạn, tác phẩm mở ra một tưởng tượng thị giác về điểm tận cùng của không gian và thời gian.

Triển lãm mở cửa đón công chúng từ ngày 13/3 đến 23/3/2026 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.