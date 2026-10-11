Danh tính VĐV tử vong khi thử vỏ lãi, gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Được biết gia đình nạn nhân làm nghề đóng đáy biển. Anh ra đi để lại đứa con nhỏ 7 tuổi.

Ngày 9/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người điều khiển vỏ lãi chạy trên tuyến sông thì vỏ lãi bất ngờ gãy làm đôi, người cầm lái tử vong. Cụ thể, người này cùng nhóm người đến phường Ngã Năm (TP. Cần Thơ) để chuẩn bị tham dự giải đua. Trong lúc điều khiển vỏ lãi chạy tốc độ cao trên sông Quản Lộ - Phụng Hiệp. Lúc này, phương tiện bất ngờ gãy làm đôi. Người điều khiển rơi xuống nước, gặp nạn.

Nạn nhân trong vụ việc được xác định là anh N.V.B. (29 tuổi, ngụ xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau). Theo thông tin trên Tiền Phong, anh B. có đăng ký tham gia Giải Vô địch Đua vỏ composite phường Ngã Năm mở rộng năm 2026 Tuy nhiên, tại thời điểm xảy ra sự cố, Ban tổ chức chưa chốt danh sách vận động viên để bốc thăm thi đấu (bốc thăm lúc 15h ngày 9/10).

Tiền Phong thông tin thêm, gia đình nạn nhân làm nghề đóng đáy biển, hoàn cảnh khó khăn. Anh B. tử vong để lại con trai 7 tuổi.

Khoảnh khắc vỏ lãi gãy làm đôi, người cầm lái gặp nạn, tử vong. (Ảnh cắt từ clip)

Liên quan đến vụ trên, ngày 11/10, thông tin trên Tuổi Trẻ, ông Trần Văn Hải - chủ cơ sở vỏ lãi Phát Đạt composite Long An - Tây Ninh - nhà tài trợ giải vô địch đua vỏ lãi composite phường Ngã Năm mở rộng năm 2026, cho hay cơ sở tài trợ 12 vỏ lãi phục vụ giải đấu.

Chiếc vỏ lãi gặp nạn là do nạn nhân tự trang bị và tập luyện bên ngoài đường đua của giải. Theo chia sẻ của ông Hải người gặp nạn đã không trang bị áo phao cũng như nón bảo hiểm như điều lệ mà ban tổ chức đưa ra. Khi tập luyện, chiếc vỏ lãi chạy cán sóng bay lên rồi rớt xuống mới gãy. Ngoài ra, cơ sở đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 10 triệu đồng.

Giải vô địch đua vỏ Composite phường Ngã Năm mở rộng năm 2026 (TP. Cần Thơ) đã bị huỷ. Theo kế hoạch, giải dự kiến diễn ra sáng 10/10, tại đoạn sông dọc đường Nguyễn Trãi, phường Ngã Năm, TP. Cần Thơ. Giải đua vỏ lãi phải dừng do qua rà soát, Ban tổ chức nhận thấy công tác chuẩn bị chưa đảm bảo các yêu cầu an toàn.