Danh tính "tình một đêm" mạnh nhất phim Việt giờ vàng VTV

Bước Chân Vào Đời đang là phim Việt giờ vàng nhận về nhiều sự chú ý của công chúng. Ngoài những nhân tố quen thuộc như Quỳnh Kool, Huỳnh Anh, Mạnh Trường,... phim còn có sự xuất hiện của một số gương mặt tiềm năng, đem lại làn gió mới. Cụ thể là Hoàng Khánh Ly - người đẹp đảm nhận vai “tình một đêm” của Quân (Huỳnh Anh thủ vai).

Trong phim, cô nàng chưa được tiết lộ tên, quen Quân trên quán bar. Sau khi làm quen và trải qua một đêm bên nhau, cô đưa Quân về nhà trong tình trạng say xỉn. Vừa nhìn thấy mẹ Quân - bà Dung (NSƯT Quách Thu Phương), cô lập tức dõng dạc “Con chào mẹ” nên bị chất vấn và mắng: “Cô là ai? Cô đã làm gì con trai tôi?”, “Cô đã đưa con tôi đi đâu? Ở đâu?”, “Đúng là đồ con gái hư hỏng”,...

Nhân vật của Khánh Ly liền bật chế độ đáp trả, cô chấn chỉnh bà Dung: “Cô lịch sự một chút đi!”, “Cô làm cháu thấy không vui rồi đấy”, “Con trai đi bar nhậu nhẹt qua đêm với gái thế mà cô còn thái độ. Cô thái độ cái gì? Cô thích thái độ không?”,...

Trước đó, bà Dung đã được nhận xét là người mẹ khắc nghiệt, ghê gớm nhất phim Việt giờ vàng này nên đoạn cãi nhau này nhanh chóng nhận về nhiều sự chú ý. Nhiều người nhận xét bà Dung thực sự tìm thấy đối thủ ngang cơ và khen ngợi diễn xuất của Hoàng Khánh Ly.

“Bạn này diễn hay nha! Cái mắt, cái miệng, cái thái độ,... nói chung là ưng nha”, “Coi đã cái nư nha”, “Bạn này xinh dã man ấy, mắt diễn vai đanh đá hợp lại ăn hình máy quay, trông tự nhiên”, “Ê! Cỡ này mới hợp với mẹ chồng như bà Dung á. Cấm chat luôn mà”, “Make up bạn này cũng đỉnh. Ưng lắm luôn hợp vai quá”, “Bạn này diễn đỉnh thật từ giọng nói đến ánh mắt cử chỉ”,... là một số bình luận từ dân tình.

Được biết Hoàng Khánh Ly sinh năm 1998, đến từ Nghệ An, cao khoảng 1m64. Khánh Ly không theo học diễn xuất từ đầu mà tốt nghiệp khoa Công nghệ thông tin tại trường Đại học Giao thông Vận tải (Hà Nội). Sau đó cô nàng học thêm khóa Diễn viên Điện ảnh - Truyền hình tại Trường Đại Học Sân Khấu - Điện Ảnh Hà Nội.

Ngoài đời, Khánh Ly sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng với nụ cười tỏa nắng. Dù là diễn viên tay ngang nhưng Khánh Ly nhận được rất nhiều sự yêu thích khi góp mặt vào loạt phim hot: Thương Ngày Nắng Về, Hương Vị Tình Thân, Lựa Chọn Số Phận, Đi Giữa Trời Rực Rỡ,...

Ngoài niềm đam mê với diễn xuất, Khánh Ly còn thử sức mình trong vai trò là người mẫu ảnh, mẫu quảng cáo cho nhiều nhãn hàng thời trang tại Hà Nội.

