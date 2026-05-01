Danh tính thanh niên dùng hung khí đập phá quán nướng, chống đối công an

Theo đó, vào chiều ngày 9/5, Công an xã Đại Đồng (Bắc Ninh) tiếp nhận tin báo của người dân về việc tại khu vực một quán nướng thuộc thôn Đại Thượng, xuất hiện nam thanh niên có biểu hiện say rượu, sử dụng dao và gậy tuýp sắt chửi bới, đe dọa người dân xung quanh. Người này còn có hành vi đập phá tài sản, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Công an xã Đại Đồng đã triển khai lực lượng xuống hiện trường, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để khống chế đối tượng. Danh tính đối tượng được xác định là Ban Văn Dương (SN 2008), quê tại xã Hưng Đạo, tỉnh Cao Bằng, hiện tạm trú tại xã Đại Đồng.

Lực lượng chức năng khống chế đối tượng Dương

VietNamNet thông tin kết quả xác minh khoảng 12h45 ngày 9/5, Ban Văn Dương cùng Nguyễn Văn Hoàng (24 tuổi) và Lường Hữu Quân (21 tuổi) đến quán bia tại thôn Đại Thượng để uống bia.

Đến khoảng 15h30, cả nhóm trở về nơi ở trọ. Do sử dụng nhiều rượu, bia và không làm chủ được hành vi, Dương chửi bới những người xung quanh, dùng tay đập phá tài sản tại văn phòng tuyển dụng. Sau đó, Dương đi vào khu vực bếp, phòng trọ lấy dao chặt xương, dao gọt hoa quả để đe dọa, đuổi đánh mọi người.

Dù được can ngăn, Dương vẫn tiếp tục to tiếng chửi bới và có những hành vi rất manh động. Trong quá trình lực lượng công an triển khai biện pháp ngăn chặn hành vi nguy hiểm, Dương còn ném dao về phía lực lượng chức năng. Ngay sau đó, Công an xã Đại Đồng đã khống chế đối tượng, thu giữ tang vật và đưa về trụ sở để làm việc.