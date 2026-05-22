Danh tính tên cướp cầm dao uy hiếp thai phụ, cướp gần 500 triệu đồng ở Thái Nguyên

Lam Giang (Tổng hợp)
|

Đối tượng vào tiệm vờ hỏi mua điện thoại rồi bất ngờ rút rao đe dọa chủ tiệm.

Một đoạn clip ghi lại cảnh đối tượng vào quán điện thoại vờ mua hàng rồi bất ngờ rút dao bầu uy hiếp nữ chủ quán đang mang thai để cướp tiền đang khiến dư luận bàng hoàng về sự manh động của nghi phạm, mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ.

Sự việc xảy ra vào tối ngày 18/5 tại cửa hàng điện thoại ở tổ 5, phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên. Diễn biến sự việc được camera an ninh tại quán ghi lại.

Danh tính tên cướp cầm dao uy hiếp thai phụ, cướp gần 500 triệu đồng ở Thái Nguyên - Ảnh 1.

Tên cướp cầm dao đe dọa bà bầu, cướp đi gần 500 triệu đồng của tiệm sửa điện thoại. (Ảnh: Báo Văn hóa)

Nguồn tin trên báo VietNamNet cho hay, ngày 22/5, Chủ tịch UBND phường Gia Sàng xác nhận vụ việc. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ ngày 21/5, nam thanh niên đi xe máy đến cửa hàng điện thoại của anh N.V.S. rồi giả vờ hỏi mua điện thoại. Tại cửa hàng lúc này có chị N.T.Th. (SN 2002, vợ anh S.) trông coi cửa hàng. Chị Th. đang mang thai được 7 tháng.

Khi vào trong cửa hàng, đối tượng bất ngờ rút dao đe dọa, khống chế nạn nhân rồi cướp nhiều điện thoại và tiền mặt của cửa hàng, tổng giá trị tài sản khoảng 500 triệu đồng. Sau khi gây án, tên cướp lên xe máy tẩu thoát.

Báo Văn hóa thông tin thêm, lực lượng chức năng khi nhận tin báo đã có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chức điều tra và xác minh đối tượng gây án. Danh tính kẻ cướp đã được xác định là N.V.T. (SN 2003, trú tại xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên). T. sau đó đã bị bắt giữ.

Công an tỉnh Thái Nguyên đang điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

