Công an Hà Nội ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với tài xế xe ôm có hành vi sàm sỡ người phụ nữ trước cổng Bệnh viện Bạch Mai.

Ngày 7/11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Liễu Văn Thị (49 tuổi, trú tại xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ) để làm rõ hành vi Làm nhục người khác.

Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP Hà Nội phát hiện video ghi lại cảnh một người đàn ông sàm sỡ phụ nữ cao tuổi tại khu vực cổng Bệnh viện Bạch Mai, số 78 đường Giải Phóng, phường Kim Liên.

Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an phường Kim Liên khẩn trương xác minh vụ việc.

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 14h30 ngày 5/11, sau khi khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai, bà .T. (65 tuổi, trú tại Ninh Bình) đi bộ ra điểm chờ xe buýt gần cổng bệnh viện để đón xe đến Bến xe Giáp Bát.

Liễu Văn Thị có hành động sàm sỡ bà T.

Tại đây, bà T. gặp Thị cùng một số người đang đứng chờ khách. Thị làm nghề lái xe ôm, đã quen biết người phụ nữ từ trước nên hỏi bà đi đâu. Khi biết bà T. đang chờ xe buýt để đến Bến xe Giáp Bát, Thị đi đến phía sau, ôm người phụ nữ.

Theo lời trình bày của nạn nhân và tài liệu xác minh, trong lúc ôm giữ, Thị dùng tay sàm sỡ bà T. Sau đó, người đàn ông buông bà T. để bà lên xe buýt. Hành vi của Thị bị người dân chứng kiến, quay video rồi đăng lên mạng xã hội. Đoạn video được nhiều tài khoản chia sẻ, khiến dư luận bức xúc, đề nghị cơ quan chức năng xác minh, xử lý.

Làm việc với công an, bà T. cho biết quen Thị từ đầu năm 2025. Theo nạn nhân, việc bị sàm sỡ tại nơi công cộng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của bà. Nạn nhân đã có đơn đề nghị công an xử lý vụ việc theo quy định.

Tại cơ quan công an, Thị khai nhận hành vi của mình và cho rằng ban đầu có mục đích trêu đùa.