Danh tính tài xế xe ôm sàm sỡ người phụ nữ lớn tuổi ở cổng Bệnh viện Bạch Mai

Nạn nhân trong vụ việc là bà T.T.T. (65 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình).

Liên quan đến sự việc nam tài xế xe ôm có hành vi sàm sỡ người phụ nữ lớn tuổi trước cổng Bệnh viện Bạch Mai (phường Kim Liên, Hà Nội) gây bức xúc dư luận, chuyên trang An ninh Thủ đô cho biết đã xác định danh tính người đàn ông này, đó là Liễu Văn Thị (sinh năm 1977, trú tại thôn Đồng Giếng, xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ), làm nghề lái xe ôm.

Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng về đoạn video ghi lại cảnh tài xế xe ôm sàm sỡ phụ nữ cao tuổi tại khu vực cổng Bệnh viện Bạch Mai (số 78 đường Giải Phóng, phường Kim Liên, Hà Nội), Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Kim Liên khẩn trương xác minh vụ việc.

Kết quả xác minh ban đầu, nạn nhân trong vụ việc là bà T.T.T. (65 tuổi, trú tỉnh Ninh Nình). Sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 5/11.

Thời điểm xảy ra sự việc, bà T. khám bệnh ở Bệnh viện Bạch Mai xong thì đi bộ ra điểm chờ xe buýt gần cổng bệnh viện để đón xe đến Bến xe Giáp Bát. Tại đây, bà T. gặp Thị cùng một số người đang đứng chờ khách. Thị có quen biết từ trước với bà T. nên hỏi bà đi đâu.

Khi biết bà T. đang chờ xe buýt để đến Bến xe Giáp Bát, Thị đã đi đến phía sau, ôm người phụ nữ. Theo lời trình bày của nạn nhân và tài liệu xác minh, trong lúc ôm giữ, Thị đã dùng tay sàm sỡ bà T. Sau đó, người này buông bà T. để bà lên xe buýt. Hành vi của Thị bị người dân chứng kiến, quay video rồi đăng lên mạng xã hội.

Hình ảnh clip được chia sẻ trên mạng xã hội. (Ảnh: Chụp màn hình)

Báo Dân trí cho biết thêm, tại cơ quan công an, bà T. cho biết quen Thị từ đầu năm 2025. Người phụ nữ nói, việc bị sàm sỡ tại nơi công cộng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của bà. Đồng thời, bà đã có đơn đề nghị công an xử lý vụ việc theo quy định.

Làm việc với công an, Thị khai nhận hành vi của mình và cho rằng ban đầu có mục đích trêu đùa.

Ngày 7/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Liễu Văn Thị để làm rõ hành vi Làm nhục người khác.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân tôn trọng danh dự, nhân phẩm, thân thể và quyền riêng tư của người khác; không có hành vi sàm sỡ dưới bất kỳ lý do nào, kể cả trêu đùa.

Người chứng kiến hoặc là nạn nhân của hành vi tương tự cần thông báo cho cơ quan công an gần nhất, cung cấp hình ảnh, video, thông tin nhân chứng để phục vụ xác minh. Công an cũng lưu ý người dân thận trọng khi chia sẻ hình ảnh, video về nạn nhân trên mạng xã hội, tránh làm lộ thông tin cá nhân hoặc tiếp tục gây tổn hại đến danh dự, nhân phẩm của người bị hại.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại diễn biến sự việc khiến nhiều người bức xúc. Trong clip, thời điểm xảy ra sự việc có nhiều người chứng kiến. Người chia sẻ đoạn video cho rằng vì bản thân đi một mình, sợ không an toàn nên không dám can thiệp. Người này đăng clip lên mạng xã hội để mong cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.