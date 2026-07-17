Danh tính tài xế xe 7 chỗ không nhường đường cho xe cấp cứu, đã có kết quả xử phạt

Kết quả kiểm tra xác minh có đủ căn cứ xác định tài xế D. có hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên.

Ngày 17/7, Công an tỉnh Tuyên Quang đã thông tin về vụ xe ô tô 7 chỗ không nhường đường cho xe cấp cứu, bệnh nhân tử vong trên đường đến bệnh viện, xảy ra tại Tuyên Quang, theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ Online.

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, trước đó trên mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh trường hợp xe ô tô không nhường đường cho xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu. Sau khi tiếp nhận thông tin, các đơn vị chức năng Công an tỉnh Tuyên Quang đã khẩn trương làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc. Danh tính tài xế xe 7 chỗ được xác định là Nguyễn Tiến D. (56 tuổi, trú tại Tuyên Quang).

Kết quả kiểm tra xác minh có đủ căn cứ xác định tài xế D. có hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên, quy định tại Điểm b Khoản 6 Điều 6 Nghị định 168. Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định xử phạt tài xế D. mức phạt 7 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Tài xế D. điều khiển ô tô 7 chỗ không nhường đường cho xe cứu thương trong quãng đường khoảng 2km.

Báo Dân trí thông tin thêm, theo cảnh sát, ngày 15/7, Bệnh viện đa khoa Mèo Vạc chuyển tuyến cấp cứu bệnh nhân L.S.V. (SN 1977) từ Mèo Vạc đến Bệnh viện Đa khoa Hà Giang bằng xe cứu thương biển số 23M-000.15.

Khi xe đi đến khu vực km93 quốc lộ 4C (thuộc địa phận xã Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang) xe cứu thương bật đèn, còi ưu tiên và xin vượt ô tô con biển kiểm soát 23A-093.XX do tài xế D. cầm lái. Tuy nhiên tài xế ô tô con không nhường đường ngay mà sau khoảng 4 - 5 phút (tương đương quãng đường khoảng 2km) mới nhường.

Theo thông tin từ phía cơ quan y tế và đại diện gia đình bệnh nhân, sau khi xe cứu thương vượt được ô tô con khoảng 10 phút thì tình trạng bệnh nhân chuyển biến rất xấu. Kíp cấp cứu đã liên hệ lãnh đạo bệnh viện và được chỉ đạo tiếp tục cấp cứu, đồng thời thông báo cho gia đình nạn nhân.

Sau đó, gia đình bệnh nhân thống nhất đưa bệnh nhân quay về Mèo Vạc, không tiếp tục chuyển tuyến. Trong quá trình quay về nhà, bệnh nhân đã tử vong. Đại diện Công an tỉnh Tuyên Quang nêu, bệnh nhân tử vong do tình trạng bệnh quá nặng, không phải do việc ô tô con không nhường đường.