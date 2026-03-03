HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Danh tính tài xế tạt đầu xe máy khiến 3 người suýt lao vào ô tô tải

Minh Tuệ |

Công an phường Hoàng Mai làm rõ danh tính tài xế lái ô tô bán tải tạt đầu xe máy chở trẻ nhỏ khiến các nạn nhân ngã ra đường, suýt bị xe tải cán qua.

Video: Ô tô bán tải tạt đầu khiến xe máy chở trẻ nhỏ suýt ngã vào gầm xe tải


Ngày 3/3, theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News , Công an phường Hoàng Mai (Hà Nội) tạm giữ Trần Anh Phương (SN 1987, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Trần Anh Phương là tài xế lái ô tô bán tải tạt đầu xe máy chở trẻ nhỏ khiến các nạn nhân suýt ngã vào gầm ô tô tải cùng chiều gây bức xúc.

Tài xế tạt đầu xe máy khiến 3 người suýt lao vào ô tô tải tại Hà Nội - Ảnh 1.

Trần Anh Phương tại cơ quan công an.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh xe bán tải chèn ép khiến người đi xe máy ngã ra đường ở Hà Nội.

Theo phản ánh, sự việc xảy ra khoảng 21h15 ngày 27/2 trên đường song hành Vành đai 3 (đoạn gần nút giao Tam Trinh) hướng cầu Thanh Trì - Yên Sở.

Theo hình ảnh từ clip, chiếc xe bán tải cố lạng lách, chèn ép khiến xe máy đổ ra đường. Trên xe máy lúc này có 3 người, trong đó có một trẻ nhỏ. Khi xe máy đổ ra đường, cả ba người ngã nhoài xuống đất, suýt va chạm với xe tải bên cạnh.

Sau đó, xe bán tải tăng ga bỏ đi. Người đàn ông ngồi sau bế cháu bé cố gắng chạy bộ đuổi theo ô tô bán tải nhưng bất thành.

Tài xế tạt đầu xe máy khiến 3 người suýt lao vào ô tô tải tại Hà Nội - Ảnh 2.

Chiếc ô tô bán tải do Phương lái tạt đầu xe máy.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Cục CSGT chuyển thông tin tới đơn vị phụ trách địa bàn thuộc Công an Hà Nội để xác minh, làm rõ các yếu tố liên quan vụ việc.

Tạm giữ tài xế tạt đầu xe máy khiến 3 người suýt lao vào ô tô tải
