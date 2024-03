Danh tính tài xế tạt đầu container, vượt ẩu trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Video: Xe con bất chấp biển cấm, vượt ẩu, tạt đầu container trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Ngày 14/3, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 4 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết đơn vị đã tìm ra tài xế ô tô vượt ẩu trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Nam tài xế là H.A.C. (sinh năm 1992, quê ở Đô Lương, Nghệ An). Làm việc với công an, tài xế C. khai nhận sáng 13/3, người này cùng đồng nghiệp đi công tác bằng ô tô. Lúc này, đồng nghiệp của anh C. là người lái chính, sau đó đổi lái cho anh.

Khi tới Km58 đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn, mặc dù đã tới đoạn chuyển từ 4 làn xuống còn 2 làn, anh C. vẫn tiếp tục chuyển làn phải để vượt lên một chiếc container đi phía trước.

Tài xế H.A.C. tại cơ quan công an.

"Tôi nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm. Sau đó tôi phải đỗ ở làn dừng nghỉ để rửa mặt cho đỡ sợ hãi" , nam tài xế tường trình và cam kết không tái phạm hành vi.

Với vi phạm trên, nam tài xế bị lập biên bản xử phạt về hành vi vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép. Mức phạt cho hành vi này là 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Trước đó, mạng xã hội đăng tải clip trích xuất từ camera hành trình của một xe container, nội dung thể hiện hành vi vượt trái quy định của một ô tô con trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đoạn qua địa phận tỉnh Thừa - Thiên Huế.

Thời điểm trên, container đang lưu thông trên làn đường sát dải phân cách giữa ở đoạn tuyến có 4 làn xe. Khi container kết thúc đoạn vuốt chuyển tiếp từ 4 làn sang 2 làn, bất ngờ một ô tô con vượt lên bên phải, tạt đầu xe container.

Tình huống vượt ẩu khiến nhiều người cảm thấy tương đồng với vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 mẹ con tử vong thương tâm xảy ra hôm 18/2.