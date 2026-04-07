Danh tính tài xế ở Bắc Ninh đưa cô gái lạ vào viện, ứng 2 triệu đồng viện phí rồi rời đi giữa đêm

Mới đây, câu chuyện nam tài xế hỗ trợ đưa nữ hành khách vào viện giữa đêm, còn nán lại giúp làm thủ tục nhập viện, ứng viện phí rồi mới rời đi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Nhiều người dành lời ngợi khen cho hành động đẹp, cũng như bày tỏ tò mò về danh tính nam tài xế.

Được biết, nam tài xế tốt bụng là anh Chu Văn Đạo (34 tuổi, quê ở Lạng Sơn, làm tài xế taxi công nghệ ở Bắc Ninh), còn nữ hành khách được anh Đạo giúp đỡ là chị Lê Thị Huyền Trang (quê ở Triệu Sơn, Thanh Hóa, hiện đang làm việc tại Bắc Ninh). Sự việc xảy ra vào khuya ngày 1/4 vừa qua.

Chia sẻ trên báo Dân trí, Trang cho biết trước hôm xảy ra sự việc 1 ngày, cô đã xuất hiện triệu chứng đau bụng âm ỉ. Đến tối ngày 1/4 thì cơn đau trở nặng, không thể đứng hay ngồi. Vì mới đến Bắc Ninh làm việc nên Trang chưa có bạn bè, người thân lại ở xa. Cô gái đành 1 mình bắt taxi vào viện.

Anh Đạo nán lại bệnh viện 3 tiếng đồng hồ để giúp đỡ cô gái xa lạ. (Ảnh: Dân trí)

Trang được tài xế Đạo nhận cuốc xe, chở đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh. Khi đến nơi, thấy nữ hành khách bị đau nhiều, không thể di chuyển, anh Đạo đã dìu Trang vào khu vực cấp cứu. Vì Trang không có người thân, bạn bè đi cùng, anh Đạo tắt ứng dụng, dừng nhận khách và giúp cô gái trẻ làm thủ tục nhập viện. Không những thế, anh còn ứng trước gần 2 triệu đồng tiền viện phí giúp Trang.

Sau đó, anh Đạo lấy xe lăn, đưa Trang đi siêu âm, túc trực cho đến khi các bước tiếp nhận hoàn tất rồi mới rời đi. Thời gian anh Đạo ở lại viện hỗ trợ Trang kéo dài khoảng 3 tiếng.

Kể về sự việc trên báo VnExpress, anh Đạo tâm sự, thấy khách trong hoàn cảnh hoạn nạn, anh không thể bỏ mặc. Anh cho rằng hành động của mình chỉ là chuyện nhỏ, cùng cảnh ngộ đi làm xa quê, thấy cô gái cần giúp đỡ lúc nguy cấp thì anh giúp.

Sau khi rời bệnh viện, vì đã muộn nên anh Đạo chỉ chạy thêm một cuốc xe rồi về nghỉ ngơi. Chứng kiến hành động tốt đẹp của nam tài xế dành cho mình, Trang rất xúc động. Ngay trong đêm 1/4, cô gái đã chuyển khoản lại cho anh Đạo toàn bộ tiền phí cuốc xe cũng tiền viện phí đã ứng trước.

Nam tài xế bộc bạch thấy khách trong hoàn cảnh hoạn nạn, anh không thể bỏ mặc. (Ảnh: VnExpress)

Sau 2 ngày nằm viện điều trị, Trang đã được xuất viện, chuẩn bị đi làm lại. Cô đã chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác.

Khi mọi người trong công ty gửi video trên mạng cho xem, anh Đạo mới biết và bày tỏ sự bất ngờ khi câu chuyện lan tỏa trên mạng xã hội mạnh mẽ như vậy.

Giữa những tất bật mưu sinh nơi phố thị, hành động đẹp của anh Đạo khiến nhiều người cảm thấy cuộc sống dường như ấm áp hơn. Câu chuyện cũng cho thấy tinh thần tương trợ, sẵn sàng giúp đỡ người khác – một nét đẹp vẫn luôn hiện diện trong đời sống của người Việt Nam.