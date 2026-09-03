Danh tính sao nhí một thời qua đời đột ngột ở tuổi 33 trong sáng 3/9

Công chúng không tin nổi vào tai mình khi nhận được tin dữ về sao nhí nổi tiếng một thời này.

Sáng 3/9, tờ Pagesix đưa tin, nữ diễn viên nhí đình đám 1 thời người Mỹ Carla Jeffery vừa qua đời đột ngột trong sáng 3/9. Cô trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 33, sự ra đi đột ngột của nữ nghệ sĩ 9X đã gây ra cú sốc lớn cho đồng nghiệp và người hâm mộ trên khắp nước Mỹ.

Công ty quản lý của Carla Jeffery - Alexanders Talent Management vừa đăng dòng thông điệp tưởng niệm dành cho cố diễn viên: “Trái tim chúng tôi đã hoàn toàn tan vỡ trước việc Carla Jeffery ra đi đột ngột. Trong gần 20 năm qua, Carla là 1 phần của gia đình Alexanders Talent Management. Chúng tôi cảm thấy thật hạnh phúc và tự hào khi được chứng kiến cô ấy trưởng thành từ 1 cô bé có tài năng thiên bẩm trở thành 1 người phụ nữ, 1 nữ diễn viên xinh đẹp, tràn đầy sức sống. Chúng tôi sẽ luôn nhớ về nụ cười lan tỏa năng lượng tích cực, tài năng cùng ánh sáng rực rỡ mà Carla đã mang đến thế giới này. Chúng tôi cũng xin gửi tình yêu thương và lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình cũng như những người thân yêu của Carla. Hãy yên nghỉ nhé, Carla. Bạn sẽ luôn được mọi người nhớ đến mãi”.

Tính đến thời điểm hiện tại, nguyên nhân nữ diễn viên sinh năm 1993 qua đời vẫn chưa được công bố trên các phương tiện truyền thông.

Carla Jeffery vừa đột ngột qua đời chưa rõ nguyên nhân. Ảnh: Pagesix

Bên dưới bài đăng cuối cùng của Carla Jeffery trên trang Instagram cá nhân, người hâm mộ khắp nơi trên thế giới hiện để lại những dòng thông điệp đầy cảm xúc: “Hãy an nghỉ nhé, tôi từng rất yêu thích nhân vật của cô trong Zombies”, “Ra đi thanh thản nhé, mọi người sẽ rất nhớ cô”, “An nghỉ nhé nữ hoàng của tôi, bạn thực sự đã làm cho tuổi thơ của tôi trở nên đẹp đẽ hơn”, “Không, tôi không thể tin nổi chuyện này”,...

Đồng nghiệp, công chúng chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của Carla Jeffery. Ảnh: Pagesix

Carla Jeffery sinh năm 1993, bắt đầu đóng phim từ khi mới 7 tuổi qua bộ phim Curb Your Enthusiasm. Nhờ tác phẩm điện ảnh Phat Girlz hồi năm 2006, cô dần được nhiều khán giả biết đến.

Tới năm 2018, nữ diễn viên gây tiếng vang lớn nhờ vai diễn Bree ở bộ phim Zombies. Ở tác phẩm này, cô hợp tác cùng nhiều gương mặt đáng chú ý khác bao gồm Milo Manhein, Meg Donnelly, Trevor Tordjman và Kylee Russell. Carla Jeffery cũng góp mặt trong 2 phần tiếp theo của Zombies lần lượt vào các năm 2020 và 2023.

Ngoài ra, nữ nghệ sĩ 9X còn khẳng định tên tuổi qua các tác phẩm Puzzled, Southland, American Vandal,... Bên cạnh diễn xuất, cô cũng từng tham gia lồng tiếng cho nhân vật Bree trong bộ phim hoạt hình Zombies: The Re-Animated Series hồi năm 2024.

Trong cuộc phỏng vấn trên The Tokens Podcast vào năm ngoái, Carla Jeffery đã bày tỏ niềm tự hào khi chia sẻ về việc được tham gia phim của Disney với tư cách cô gái da màu.

Đồng thời, nữ diễn viên cũng không kìm được niềm xúc động ngay trên sóng trực tiếp: “Nhiều khán giả nói rằng đã thấy được bản thân họ trong tôi. Điều này thực sự khiến tôi muốn rơi nước mắt vì xúc động. Thú thật tôi chưa bao giờ từng nghĩ mình sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho ai đó. Đó là điều tôi muốn tiếp tục làm. Tôi thấy vô cùng hạnh phúc khi được trở thành 1 phần trong hành trình này”.