Quan Uy Quang, 41 tuổi, cư trú tại quận 11 và Vũ Đức Trí, 32 tuổi, cư trú quận Gò Vấp là 2 đối tượng trong vụ án cướp giật đã bị Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) bắt giữ.

Cụ thể, vào buổi trưa ngày 31/5, nữ sinh Cao Thị Lệ Hường, sinh năm 2003, là sinh viên của Học viện Hàng không Việt Nam, đang đứng trên đường Quang Trung thuộc quận Gò Vấp thì bất ngờ bị Quan Uy Quang điều khiển xe máy áp sát và cướp giật điện thoại di động, sau đó nhanh chóng phóng xe bỏ chạy.

Vũ Đức Trí (phải) và Quan Uy Quang tại cơ quan công an. Ảnh: VTC News

Chị Hường đã lập tức hô hoán, cùng lúc đó đuổi theo và va chạm vào xe của kẻ gian. Va chạm mạnh khiến cả hai ngã xuống đường.

Tình cờ có mặt tại hiện trường, ông Nguyễn Thanh Vũ và anh Phan Thanh Giàu, đều trú tại quận Gò Vấp, đã nhanh chóng tham gia hỗ trợ, giúp chị Hường bắt giữ Quang và giao cho lực lượng công an. Tại đây, nghi phạm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, báo Tiền Phong thông tin.

Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm được khen thưởng. Ảnh: TPO

Sau đó, tại trụ sở Công an quận Gò Vấp, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp, ông Nguyễn Trí Dũng, đã ca ngợi những nỗ lực của Công an phường 16 và Đội Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Công an quận Gò Vấp; đồng thời ghi nhận hành động dũng cảm của chị Hường, ông Vũ và ông Giàu.

VTC News dẫn lời ông Dũng nhấn mạnh rằng đây là những tấm gương tiêu biểu, thể hiện lòng dũng cảm và tinh thần trách nhiệm, đã cùng chính quyền địa phương đóng góp vào công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cộng đồng dân cư, làm tốt việc bảo vệ tài sản của cá nhân và của cộng đồng.

Nữ sinh dũng cảm truy đuổi, tông ngã kẻ cướp giật điện thoại ở TPHCM. CLIP: TPO

Tổng hợp