Danh tính nữ diễn viên tuổi thơ qua đời vì ngừng tim, suy hô hấp

Nữ nghệ sĩ từ lâu đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến nhờ lối diễn xuất tự nhiên cùng tính cách tích cực, luôn mang đến năng lượng tươi sáng cho mọi người xung quanh.

Nữ diễn viên Christy Knowings đã qua đời vào ngày 11/8 vừa qua, hưởng dương 46 tuổi. Đến nay, Page Six đã công bố kết quả giấy chứng tử của cựu ngôi sao Nickelodeon, người gắn bó với tuổi thơ của cả 1 thế hệ khán giả.

Theo đó, nguyên nhân tử vong của Christy Knowings được xác nhận là ngừng tim. Tình trạng suy hô hấp, thiếu oxy cấp tính và hen suyễn là điều kiện dẫn đến cái chết của cô, với bệnh hen suyễn là nguyên nhân cơ bản. Theo Cleveland Clinic, suy hô hấp thiếu oxy cấp tính là một tình trạng đe dọa tính mạng, khi không có đủ oxy hoặc quá nhiều carbon dioxide trong cơ thể, trong khi tình trạng hen suyễn là một cơn hen suyễn cực đoan không đáp ứng các phương pháp điều trị tiêu chuẩn.

Theo người nhà cố diễn viên, cô lên cơn hen suyễn từ ngày 7/8, dẫn đến tình trạng bị tổn thương não, ngừng tim. Christy Knowings đã phải nhập viện và được hỗ trợ sự sống, nhưng cuối cùng gia đình đã quyết định để cô ra đi thanh thản, tắt các thiết bị hỗ trợ sau 4 ngày.

Nguyên nhân tử vong của cố diễn viên là ngừng tim, với bệnh hen suyễn là nguyên nhân cơ bản. Ảnh: Page Six

Christy Knowings trở nên nổi tiếng sau khi liên tục góp mặt trong series hài ăn khách All That suốt giai đoạn từ năm 1997 - 2000 bên cạnh các sao nhí đình đám như Amanda Bynes, Nick Cannon, Kenan Thompson cùng nhiều gương mặt khác. Cô đảm nhận nhiều vai diễn khác nhau trong series hài này, bao gồm Jessica và Penny Lane, qua đó từng bước tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trong lòng công chúng.

Bên cạnh diễn xuất, Christy Knowings còn lấn sân ca hát bằng việc phát hành nhạc phẩm mang tên To the World hồi năm 2020 và nhận về không ít lời khen ngợi từ khán giả yêu nhạc. Nữ nghệ sĩ sinh năm 1980 từ lâu đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến nhờ lối diễn xuất tự nhiên cùng tính cách tích cực, luôn mang đến năng lượng tươi sáng cho mọi người xung quanh.

Ảnh: Page Six

Cô là gương mặt quen thuộc với khán giả qua series hài ăn khách All That. Ảnh: Page Six

Chính vì vậy, thông tin Christy Knowings đột ngột qua đời đã gây ra cú sốc lớn cho đồng nghiệp và công chúng. Trước khi qua đời, Christy Knowings không hoạt động tích cực trên mạng xã hội. Thỉnh thoảng, cô chia sẻ 1 vài hình ảnh chụp chung với người hâm mộ của series hài All That. Gần đây nhất, nữ ngôi sao đã xuất hiện trên trang bìa số tháng 6-7 của tạp chí Black Beat.

Trên mạng xã hội, nhiều fan không khỏi đau xót trước sự ra đi đột ngột của nữ nghệ sĩ tài năng. Nam tài tử Kenan Thompson đã không giấu nổi sự bàng hoàng khi nhận được tin dữ về Christy Knowings: “Trời ơi, tin tức này thực sự quá sốc và khiến tôi cảm thấy đau đớn. Hãy yên nghỉ nhé Christy. Chưa bao giờ tôi tưởng tượng được sẽ có ngày này xảy ra. Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc cùng tình yêu thương đến với gia đình cô ấy. Christy sống rất chân thật và là 1 trong những người hài hước nhất tôi từng gặp. Tôi sẽ rất nhớ cô ấy”.

Sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên đình đám này đã gây ra cú sốc lớn cho người hâm mộ. Ảnh: Page Six

Nguồn: Page Siĩ