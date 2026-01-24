Danh tính nữ cổ động viên Việt Nam giống Thiều Bảo Trâm gây sốt

Chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc tại trận đấu tranh hạng 3 trong khuôn khổ U23 Châu Á vẫn đang khiến người hâm mộ vui mừng. Trên MXH, nhiều khoảnh khắc đặc biệt của trận đấu được chia sẻ rầm rộ và khoảnh khắc một nữ cổ động viên U23 Việt Nam đang viral là 1 trong số đó.

Nụ cười rạng rỡ của nữ cổ động viên (Ảnh chụp màn hình)

Cụ thể, cô được camera lia đến cận cảnh ở loạt đá penalty cuối trận đấu. Cô nàng gây ấn tượng với diện mạo ưa nhìn, gương mặt sáng và nụ cười rạng rỡ nổi bật giữa không khí căng thẳng của trận đấu.

Dù chỉ để tóc đen dài, gương mặt trang điểm đơn giản nhưng càng củng cố nhan sắc xinh đẹp. Khoảnh khắc được ghi lại đúng lúc trận đấu đang diễn ra kịch tính, góp thêm năng lượng cho khán đài.

Sau khi được đăng tải lên MXH, cư dân mạng để lại nhiều bình luận ấn tượng. Phần lớn ý kiến khen xinh và nhận xét cô nàng có nét giống những mỹ nhân Vbiz đình đám như Thiều Bảo Trâm, Diệp Lâm Anh,...

"Cười giống Thiều Bảo Trâm", "Xinh thật", "Mới nhìn tưởng Thiều Bảo Trâm không đó", "Giống Diệp Lâm Anh", "Xinh vậy, tôi cũng cap lại khúc này", "Bạn này cười xinh", "Mấy ông quay phim bắt chuẩn thật đấy", "Đang xem đá pen mà mất tập trung quá",... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Cô nàng được nhận xét là có nét giống Thiều Bảo Trâm (Ảnh chụp màn hình)

Được biết cô gái này là Phương Khánh Ly - một hot girl đang sống ở Dubai (thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - UAE). Trong trận đấu trước đó của U23 Việt Nam tại U23 Châu Á, Khánh Ly cũng có mặt trên sân để cổ vũ cho các cầu thủ.

Trên các tài khoản MXH, Khánh Ly thường xuyên chia sẻ hình ảnh sang chảnh, đi du lịch nhiều nơi và sắm hàng hiệu. Hiện tại, cô nàng có 116k người theo dõi trên Facebook và con số này ở Instagram là 46k. Các con số này được dự đoán sẽ tăng lên khi từ khóa tìm kiếm liên quan đến mỹ nhân này đang lọt tìm kiếm phổ biến.