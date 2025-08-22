Danh tính người yêu trung uý Ngô Lâm Phương "sáng nhất" hôm nay: 10 điểm đẹp đôi, không ai nghĩ đến kịch bản này!

Từ 2 dịp lễ lớn trong năm 2025, Trung úy Ngô Lâm Phương là gương mặt quen thuộc với dân đu concert quốc gia nói riêng và cư dân mạng nói chung. Trong dịp Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80), Lâm Phương tiếp tục gây chú ý khi là Khối trưởng Khối nữ Sĩ quan Quân y.

Sáng 22/8, Ngô Lâm Phương và người yêu - cũng là một chiến sĩ đang làm nhiệm vụ A80 - đã công khai hẹn hò khiến dân tình xuýt xoa. Người yêu Lâm Phương viết: “Cảm ơn Đảng và Nhà nước, cảm ơn Bộ Quốc phòng đã cho tôi gặp em” cùng loạt ảnh nắm tay rất dễ thương.

Loạt ảnh công khai hẹn hò của Ngô Lâm Phương và người yêu (Nguồn: LMN)

Được biết người yêu Ngô Lâm Phương là chiến sĩ Lữ May Ngoan, sinh năm 2000. Anh chàng là người dân tộc Thái, đến từ Nghệ An và đã tốt nghiệp chuyên ngành Bộ binh tại trường Sĩ quan Lục quân 1. Tại nhiệm vụ A80, Lữ May Ngoan đi đội hình khối Cảnh sát biển Việt Nam.

Chiến sĩ Lữ May Ngoan (Nguồn: LMN)

Đặc biệt, cặp đôi gặp nhau lần đầu tiên khi làm chung nhiệm vụ A50, tức là Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thời điểm đó Lữ May Ngoan còn đăng ảnh chụp cùng Lâm Phương và viết: Vẫn kịp có ảnh với ‘bộ đội chân dài’” (Bộ đội chân dài là nickname của Lâm Phương).

Sau đó May Ngoan công khai gọi Lâm Phương là crush, thỉnh thoảng đăng ảnh cô lên MXH. Đến dịp làm nhiệm vụ A80, cả hai có cơ hội gặp lại nhau và chính thức nên duyên.

Cặp đôi chụp ảnh chung hồi làm nhiệm vụ A50

Cùng nhau quay clip đu trend trong thời gian nghỉ giải lao (Nguồn: LMN)

Ngay lập tức, cư dân mạng chia sẻ thông tin hẹn hò của cặp đôi trai tài gái giỏi và để lại bình luận chúc phúc:

“Ối! Mở mắt đúng cách rồi chị em ơi”, “Tuyệt đối điện ảnh”, “Ôi trời ơi. Đúng kiểu là Tổ quốc se duyên”, “OTP nhà nước phát cũng cute nữa”, “Ê đang ngồi lướt điện thoại xong va phải cặp này nên tui ngồi cười nãy giờ”, “Đẹp thiệt. Thích mấy cặp kiểu này”, “Còn hơn trúng số, ngôn tình cũng chưa nghĩ tới kịch bản này, điện ảnh thế chứ lại”, “Visual đỉnh thật. Chúc mừng các đồng chí!”,...

Về phía Ngô Lâm Phương, khi có cư dân mạng dùng status công khai của Lữ May Ngoan để bình luận phía dưới bài đăng của cô, nữ Trung uý trả lời: “Trời ạ!” như cách xác nhận.

Phản ứng của Ngô Lâm Phương về chuyện công khai hẹn hò

Ngô Lâm Phương sinh năm 2000 tại Thái Nguyên, hiện là Trung úy quân nhân chuyên nghiệp thuộc Đoàn Văn công Quân khu 2. Cô bất ngờ trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội khi dẫn đầu khối nữ Sĩ quan Quân y dịp A50. Hình ảnh bước đi nghiêm trang, thần thái tự tin của cô giữa hàng ngũ đã nhanh chóng gây ấn tượng mạnh.

Sở hữu chiều cao 1m73 cùng gương mặt sáng, Lâm Phương thường được ví như Hoa khôi khối Quân y. Trên mạng, nhiều người thích thú trước sự đối lập trong hình ảnh của cô, nghiêm nghị khi làm nhiệm vụ nhưng ngoài đời lại trẻ trung, duyên dáng và dễ gần.

Không chỉ nổi bật trong nước, Lâm Phương còn gây chú ý với cộng đồng quốc tế. Một số clip ngắn của cô trên TikTok được chia sẻ lại trên các kênh nước ngoài, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và nhận nhiều bình luận khen ngợi từ cư dân mạng Đông Nam Á.

Ngô Lâm Phương tại Tổng hợp luyện ngày 21/8 (Ảnh: Như Hoàn)

Nữ chiến sĩ thời điểm A50 và A80