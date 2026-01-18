Danh tính người phụ nữ quay "bác bảo vệ bệnh viện K", lý do chia sẻ clip sau hơn nửa năm cất trong máy

Thời gian qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một bác bảo vệ tận tình hướng dẫn từng bước cho bệnh nhân tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội). Người bảo vệ không chỉ hướng dẫn làm thủ tục khám chữa bệnh, nhập viện mà bác còn liên tục trấn an bằng sự quan tâm đầy chân thành.

“Với đội ngũ Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ chuyên khoa II bệnh viện K ngày đêm miệt mài tâm huyết với ngành ung thư đã nghiên cứu đưa ra cho bệnh nhân những liệu trình điều trị đặc trị cho nên hàng năm có hàng triệu bệnh nhân ung thư được chữa khỏi. Không may bác nào mắc phải căn bệnh ung thư không phải lo nghĩ bất kỳ điều gì, bệnh ung thư hoàn toàn có thể được chữa khỏi” - bác bảo vệ nói.

Đoạn clip được chị Ngô Thị Như Thơ (Nghệ An) quay lại và chia sẻ lên trang cá nhân sau hơn nửa năm lưu giữ trong điện thoại. Theo chia sẻ của chị Thơ trên Dân Trí, đoạn clip về bác bảo vệ được chị quay lại vào ngày 23/4/2025, trong lần đến Bệnh viện K kiểm tra sức khỏe.

Khi tới làm thủ tục khám sức khoẻ, chị quá ấn tượng khi được bác bảo vệ hướng dẫn việc lấy số vô cùng chuyên nghiệp, tận tâm. Dù lúc đó mới 5h, bệnh nhân rất đông, bác cũng đã lớn tuổi nhưng rất tận tình và nhẹ nhàng, không một chút khó chịu hay cáu gắt.

Chị Thơ quay clip hành động của bác bảo vệ với mục đích ban đầu là để làm tài liệu giảng dạy, làm minh chứng cho sinh viên hiểu giá trị của kỹ năng thuyết trình. Thế nhưng vì khi xảy ra vụ việc bảo vệ Bệnh viện Bạch Mai trong lúc nóng giận đã có hành vi thiếu chuẩn mực, giật chăn người nhà bệnh nhân, chị Thơ quyết định đăng tải clip của mình lên mạng.

Quan điểm của chị Thơ là không bao dung cho hành vi cư xử thiếu kiềm chế bảo vệ ở Bệnh viện Bạch Mai, nhưng chị đồng cảm với những vất vả hàng ngày của các bác.

Điều ít biết về bác bảo vệ Bệnh viện K trong đoạn clip "gây sốt"

Nhân vật trong clip được nhắc tới là bác Nguyễn Tiến Phúc (66 tuổi, quê Ninh Bình). Bác Phúc hiện làm việc tại tầng hai, nhà A, Khoa Khám bệnh theo yêu cầu, cơ sở Tân Triều (Hà Nội). Mỗi ngày, từ khoảng 4 giờ sáng, bác có mặt tại khu khám bệnh tầng 2, nhà A để mở cửa, đón bệnh nhân. Khi người bệnh bắt đầu đến đông, bác chủ động hướng dẫn quy trình khám, chỉ dẫn từng khu vực, giúp họ nắm rõ các bước cần làm giữa không gian bệnh viện vốn dễ gây căng thẳng, bối rối.

Chia sẻ trên VOV.vn về đoạn clip đang viral trên các nền tảng mạng xã hội, bác Phúc cho hay mình vừa mừng vừa lo, nhưng lo nhiều hơn. Bởi lẽ, bác sợ rằng việc hướng dẫn có thể lỡ lời vượt quá chuyên môn, ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh chung của bệnh viện. Dù vậy, bác Phúc khẳng định mọi việc mình làm đều xuất phát từ mong muốn giúp người bệnh bớt vất vả.

Ngoài đón tiếp và hướng dẫn bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, bác Phúc còn giữ gìn an ninh trật tự, lau dọn, chăm sóc cây xanh, tiểu cảnh, gia cố bàn ghế và bảo quản cơ sở vật chất của khoa. Hiện tại, bác cũng được bố trí chỗ ở ngay trong khuôn viên bệnh viện để thuận tiện nghỉ ngơi và sẵn sàng hỗ trợ khi cần.

Bác Nguyễn Tiến Phúc (Ảnh: Bệnh viện K)

Trước khi trở thành bảo vệ của bệnh viện, bác từng là bệnh nhân điều trị tại đây. Chia sẻ với VOV.vn, trong quãng thời gian chống chọi với bệnh tật, bác đã tận mắt chứng kiến sự tận tâm, nỗ lực không ngừng của đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế. Chính điều đó khiến bác thêm yêu mến, trân trọng công việc hiện tại.

Theo đó vào tháng 12/2017, bác Phúc được chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn 3 và từng bị ba bệnh viện từ chối điều trị, bác đã tìm đến Bệnh viện K. Tại đây, các bác sĩ đã tiếp nhận và xây dựng phác đồ điều trị phù hợp. Ca phẫu thuật diễn ra thành công, bác buộc phải cắt bỏ một bên phổi và tiếp tục bước vào hành trình hóa trị kéo dài. Từ tháng 1/2018 đến nay, suốt 9 năm qua, ông kiên trì gắn bó với công việc tại bệnh viện K.

“Điều trị ung thư không phải lộ trình ngắn, có khi kéo dài nhiều tháng, thậm chí cả năm. Vì vậy, tôi luôn cố gắng chia sẻ, hỗ trợ người bệnh bằng những việc nhỏ nhất để họ thêm niềm tin và yên tâm chữa trị. Tôi tin rằng, chiến thắng ung thư không chỉ bằng thuốc men mà còn bằng tinh thần. Khi tâm lý vững vàng, người bệnh sẽ dễ vượt qua những giai đoạn khó khăn của xạ trị và hóa chất”, ông Phúc chia sẻ trên VOV.vn