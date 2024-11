Danh tính người nắm giữ loạt clip nóng chấn động của ông trùm Diddy và dàn sao hạng A

Ngày 1/11, tờ TMZ đưa tin nữ luật sư Ariel Mitchell và thân chủ của bà, Courtney Burgess - nhân chứng trong vụ kiện liên quan đến ông trùm nhạc rap Diddy - đã được bồi thẩm đoàn liên bang tại New York (Mỹ) triệu tập để cho lời khai. Sau buổi làm việc với cơ quan chức năng, Ariel Mitchell và ông Courtney Burgess đã nhận trả lời phỏng vấn của truyền thông về những gì diễn ra sau cánh cửa đóng kín của tòa án.

Ông Courtney Burgess cho biết đã được Bộ An ninh Nội địa Mỹ liên lạc và mời lên tòa cho lời khai. Courtney Burgess nói rằng ông được triệu tập vì có đầy đủ bằng chứng chống lại Diddy. Theo Courtney Burgess, ông đã xem qua và nắm trong tay nhiều clip nóng của Diddy và những người bạn ngôi sao của nam rapper này. Đây là những video riêng tư nhạy cảm được quay trong các bữa tiệc do ông trùm giới hip-hop tổ chức.

Ngoài ra, Courtney Burgess còn tuyên bố ông có trong tay phiên bản chưa chỉnh sửa cuốn nhật ký vạch trần đời sống trụy lạc của Diddy do Kim Porter, bạn gái cũ của nam nghệ sĩ tai tiếng viết trước lúc qua đời. Courtney Burgess từ chối chia sẻ về việc làm sao ông có được clip nóng của Diddy với các ngôi sao nổi tiếng cũng như bản gốc cuốn nhật ký của Kim Porter.

Courtney Burgess gây chú ý khi khẳng định ông đang nắm trong tay video nhạy cảm từ các bữa tiệc do Diddy tổ chức và cuốn hồi ký thực sự của Kim Porter, tình cũ trùm rapper tai tiếng viết trước lúc qua đời

Theo Courtney Burgess, các công tố viên liên bang đã yêu cầu ông giao nộp tất cả hồ sơ, bao gồm ổ đĩa USB, ổ cứng, thiết bị lưu trữ điện tử hoặc các thiết bị chứa video hoặc các tệp có lưu trữ hình ảnh nhạy cảm của Diddy và những người nổi tiếng liên quan. Trong thời gian tới, Courtney Burgess và luật sư của ông sẽ tham dự 1 phiên điều trần khác để xác định xem có bằng chứng nào họ cần chuyển thêm cho chính quyền liên bang hay không.

Từ đầu tháng 10, clip nóng của Diddy và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ở Hollywood đã bị rò rỉ và rao bán khắp nơi sau khi ông trùm này vướng lao lý. Cụ thể, vào ngày 3/10, clip nóng của 1 nam nghệ sĩ hạng A trẻ tuổi với Diddy đã bị lộ ra ngoài. Vụ việc khiến sao nam "hoảng loạn, suy sụp". Nam nghệ sĩ cố thương lượng với người nắm giữ để lấy lại clip nóng, đồng thời thuyết phục họ không tung lên mạng hay bán chúng cho những cá nhân, đơn vị có mục đích xấu.

"Vụ việc đang gợi lại 1 số ký ức kinh hoàng đối với nam nghệ sĩ này và khiến anh ấy suy sụp. Anh ấy là nạn nhân từ nhiều năm trước và giờ anh ấy lại trở thành nạn nhân thêm 1 lần nữa. Anh ấy không biết sự tồn tại của đoạn clip, không biết chúng được quay lúc nào và bằng cách nào bị phát tán. Nếu đoạn phim đó bị công khai rộng rãi, chúng sẽ phá hủy danh tiếng lẫn cuộc đời của anh ấy. Hình ảnh nhạy cảm sẽ tồn tại trên Internet mãi mãi và những lời gièm pha cũng sẽ đi theo anh ấy cả đời. Tình thế hiện tại là cơn ác mộng với anh ấy. Giờ anh ấy chỉ còn biết cầu nguyện cho mọi thứ sớm qua đi", nguồn tin thân cận với nam nghệ sĩ nói với tờ The New York Post.

Clip nóng của Diddy và các ngôi sao nổi tiếng bị phát tán và rao bán sau khi ông trùm vướng lao lý

Đến ngày 6/10, 3 clip nóng thuộc về Diddy và 3 ngôi sao hạng A khác nhau ở Hollywood bị phán tán. Ngoài ra, 1 nghệ sĩ trong số đó còn lộ clip nóng với người lạ khác. Diddy không xuất hiện trong video riêng tư nói trên, nhưng địa điểm ghi hình là tại biệt thự của ông trùm nhạc rap.

"Có rất nhiều clip nóng của Diddy và nghệ sĩ nổi tiếng đang bị lan truyền, rao bán khắp nơi. Người nắm giữ cho biết họ sở hữu 1 kho tàng video nhạy cảm của Diddy và các ngôi sao đình đám Hollywood. Tôi đã xem 1 vài đoạn video bị cáo buộc. Và tôi chắc chắn rằng 3 nghệ sĩ xuất hiện trong clip nóng đều ý thức được hành động của bản thân", nữ luật sư Ariel Mitchell-Kidd nói.

Trước đó, Gene Deal (cựu vệ sĩ của Diddy) cũng cho biết ông trùm nhạc rap lưu giữ clip nóng của rất nhiều nghệ sĩ và nhân vật quyền lực. Hàng loạt video này được ghi lại sau khi những người này tham dự các buổi tiệc thác loạn do Diddy tổ chức. Theo tờ Page Six, ước tính có hơn 1.000 người nổi tiếng đã đổ xô đến các bữa tiệc do nam rapper tổ chức từ năm 1998 đến năm 2009. Do đó, nếu loạt video nhạy cảm có liên quan đến các ngôi sao hàng đầu Hollywood bị phát tán ra ngoài sẽ gây rúng động dư luận.

Vệ sĩ của Diddy từng cho biết nam rapper này nắm giữ clip nóng của nhiều người

Trong khi đó, hồi ký Kim's Lost Words: A Journey For Justice, From The Other Side… được xuất bản vào tháng 9, 1 tuần trước khi ông trùm Diddy bị bắt và bản cáo trạng chống lại nam nghệ sĩ được công bố. Cuốn sách dài 58 trang này có những chi tiết về hành vi lạm dụng thể xác, cưỡng ép tình dục và các hành vi bạo lực khác mà Diddy bị cáo buộc đã thực hiện. Dư luận cho rằng cuốn sách nói trên dựa trên nhật ký và ghi chép của Kim Porter - người có mối quan hệ "lúc tan lúc hợp" với Diddy trong hơn 1 thập kỷ - viết để vạch trần ông trùm trước khi cô qua đời vào năm 2018.

Tuy nhiên, các con của Kim Porter gồm Quincy, Christian, Jessie và D'Lila - phủ nhận thông tin này. Họ lên án nội dung trong cuốn sách là bịa đặt. Ngay sau đó, hồi ký đã được gỡ khỏi nền tảng bán hàng trực tuyến.

Cuốn sách vạch trần lối sống trụy lạc của Diddy được cho là dựa trên nhật ký và ghi chép của Kim Porter gây xôn xao suốt thời gian qua

Diddy bị bắt ở New York (Mỹ) vào ngày 16/9. Ông trùm này bị cáo buộc hàng loạt tội danh nghiêm trọng về tình dục, mại dâm, tống tiền... nhưng không nhận tội trong phiên tòa truy tố diễn ra vào ngày 17/9. Trước đó, Cassie Ventura - tình cũ của Diddy - đã tố cáo và đệ đơn kiện nam rapper "sử dụng tiền và quyền lực để che đậy bằng chứng về hành vi lạm dụng thể xác và tinh thần".

1 tuần sau khi Diddy bị bắt, Cục Điều tra An ninh Hoa Kỳ đã công khai bản cáo trạng phơi bày tội ác của "kẻ săn mồi tình dục" này ra ánh sáng và gây chấn động toàn cầu. Theo đó, Diddy và các thành viên trong tập đoàn Combs Enterprise, gồm giám sát viên cao cấp, nhân viên an ninh, nhân viên gia đình và trợ lý cá nhân, bị cáo buộc tổ chức nhiều cuộc Freak Off - tụ tập tình dục, sử dụng ma túy.

Trong những buổi tụ tập này, ngôi sao hip-hop bị tố đánh đập, ném đồ vật, đối xử tệ bạc về thể xác, tinh thần để khiến các nạn nhân phải tham gia các hành vi điên loạn theo ý muốn của y. Các vụ tấn công được miêu tả "thường gây ra những vết thương phải mất nhiều ngày hoặc nhiều tuần mới lành". Ngoài ra, Diddy còn kiểm soát các nạn nhân bằng nhiều cách, trong đó có bạo lực thể xác, hứa hẹn cơ hội nghề nghiệp, đe dọa cắt hỗ trợ tài chính và các biện pháp cưỡng chế khác, gồm theo dõi nơi ở và hồ sơ y tế, cung cấp cho nạn nhân chất gây nghiện...

Đã có hơn 120 nạn nhân lên tiếng nhưng Diddy vẫn chối tội. Ngày 10/10 vừa qua, Diddy xuất hiện trong phiên tòa điều trần công khai đầu tiên. Anh gây phẫn nộ với hành động hôn gió, vẫy tay chào người thân vui vẻ trên tòa. Tại phiên điều trần vừa qua, Diddy không lên tiếng nhưng ủy quyền cho luật sư kiện chính phủ làm rò rỉ video anh hành hung bạn gái cũ cho truyền thông. Phiên tòa xét xử ông trùm nhạc rap sẽ diễn ra ngày 5/5/2025.

Diddy đang bị giam tại Trung tâm giam giữ Metropolitan, New York chờ ngày hầu tòa vào tháng 5 năm sau

Nguồn: TMZ, Page Six