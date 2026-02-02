Danh tính người lan truyền tin sai về "việc hỗ trợ 1 triệu đồng/người dịp Tết"

Những ngày vừa qua, mạng xã hội lan truyền thông tin về việc mỗi người dân sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng trong dịp Tết Nguyên Đán. Theo đó, thông tin này xuất phát từ bài đăng chia sẻ trên tài khoản Facebook "Qu.Đ."

Tài khoản này có đăng một đoạn clip có nội dung cho rằng mỗi người dân sẽ được nhận 1.000.000 đồng để đón Tết Nguyên đán năm 2026. Clip này còn nêu đây là "chủ trương mới của Chính phủ", với gói ngân sách 100.000 tỷ đồng và việc chi trả do chính quyền địa phương thực hiện từ ngày 15 đến 25 tháng Chạp.

Nội dung trong đoạn clip nêu trên chưa được kiểm chứng, không có căn cứ pháp lý, tiềm ẩn nguy cơ gây dư luận không tốt, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

Qua tiến hành xác minh, Công an xã Bản Nguyên (Phú Thọ) xác định chủ tài khoản Facebook "Qu.Đ." là Q.L.A.Đ. (sinh năm 2008, trú tại Khu 3, xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ). Cơ quan Công an đã mời Q.L.A.Đ. đến trụ sở để làm việc theo quy định.

Anh Đ. tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Báo Sức khoẻ và Đời sống thông tin, trong buổi làm việc, Đ. xác nhận là người trực tiếp tạo lập, quản lý và sử dụng tài khoản Facebook Qu.Đ., đồng thời thừa nhận đã chia sẻ clip có nội dung sai sự thật.

Đ. khai việc chia sẻ clip xuất phát từ nhận thức còn hạn chế, cho rằng đây là thông tin về chính sách của Nhà nước nên đăng tải để người thân, bạn bè, gia đình cùng biết. Anh đã không kiểm tra, xác minh nguồn tin và không nhận thức được những hậu quả có thể xảy ra. Đ. khẳng định không có mục đích xuyên tạc hay gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Anh đã tự giác gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm khỏi trang Facebook cá nhân, đồng thời cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về sử dụng mạng xã hội.