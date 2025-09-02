Danh tính người đứng sau những góc quay "out trình" trên VTV

Với những ai theo dõi buổi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 trên sóng VTV, hẳn đều phải trầm trồ trước những góc máy “đỉnh của chóp”, thể hiện rõ sự hoành tráng, không khí hào hùng trong ngày trọng đại.

Trên MXH hiện đang ngập tràn lời khen dành cho ekip quay phim, đạo diễn,... khi đã tạo ra những góc máy được cho là “siêu phẩm”. Nhiều cư dân mạng bày tỏ rằng, xem tới đâu ngạc nhiên tới đó bởi các kỹ thuật chuyên nghiệp, mượt mà, có đầy đủ cảnh cận, cảnh toàn,...

Đặc biệt là những góc quay cận các chiến sĩ thực hiện các động tác điều lệnh đi qua Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được quay sắc nét, nhiều dụng ý nghệ thuật đang được dân tình hết lời khen ngợi.

Khoảnh khắc "tuyệt đối điện ảnh" đang được dân tình chia sẻ rầm rộ

Được biết, người đứng sau những cú lia máy “thần thánh” đó là anh Lê Bảo Hân, hay còn được gọi với biệt danh Steadihan. Anh là đạo diễn hình ảnh, quay phim có tiếng trong giới làm phim, sinh sống tại TP.HCM. Lê Bảo Hân sở hữu kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực quay phim điện ảnh, TVC quảng cáo,... Đáng chú ý nhất, Lê Bảo Hân là người thành thạo sử dụng steadicam, thiết bị hỗ trợ hiện đại, tạo ra những cảnh quay như trên sóng truyền hình.

Trên trang cá nhân của mình trước khi buổi lễ chính thức diễn ra, anh Hân đã chia sẻ cảm xúc vui mừng, may mắn khi được đóng góp trong ngày đặc biệt này. “Cả đời làm nghề tự do, tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày được mời đứng ở Ba Đình quay diễu binh như thế”, anh viết trên trang cá nhân.

Bên cạnh đó mới đây, anh Hân cũng hé lộ thêm những khung hình hậu trường trong ngày tổng duyệt trước đó. Điều này khiến dân tình nể phục bởi anh vừa di chuyển bằng scooter điện, vừa cầm trên tay rất nhiều thiết bị, máy móc khá nặng nhưng vẫn hoàn thành tốt.

Anh Hân là người đảm nhận góc quay chuyển động ở phần lễ đài chính (Ảnh: FBNV)

Những cảnh quay hậu trường trong ngày tổng duyệt vừa qua được hé lộ khiến dân tình trầm trồ (Nguồn: @Steadihan)

Phía dưới phần bình luận, khi được nhiều người quan tâm đặt câu hỏi, anh Hân cũng chia sẻ bản thân đảm nhận các cảnh quay chuyển động ở phần lễ đài chính, ngoài ra ekip là nhân sự VTV và Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) đảm nhiệm chính. Cùng với đó, anh Hân cho biết sẽ đăng tải thêm hậu trường sau ngày 2/9 để chia sẻ rõ hơn về quá trình làm việc.

Một số bình luận của cộng đồng mạng dành cho anh Hân:

- “Đỉnh nóc thật sự. Mình xem mà há hốc miệng, trầm trồ không ngớt vì quay quá đẹp”.

- “Chính thức lụy vì xem trên VTV thật sự mãn nhãn. Mọi khung hình đều có thể nói là hoàn hảo”.

- “Ấn tượng những khúc lia máy, giờ mới biết người đứng sau rất chuyên nghiệp”.

- “Phải dành một lời khen ngợi cho khối quay phim hôm nay. Rất đẹp, ấn tượng. Cảm ơn mọi người rất nhiều”.

- “Nhìn clip anh đăng, loanh quanh trên người đâu đó phải tới hơn 20kg thiết bị. Thể lực với kỹ thuật quá tuyệt vời, chúc mừng anh và ekip đã hoàn thành tốt”.

Bên cạnh anh Hân, trên MXH, cộng đồng mạng cũng chia sẻ rầm rộ bài đăng của anh Trương Huyền Đức, với những màn hé lộ hậu trường bên trong phòng điều khiển.

Trương Huyền Đức cũng là một cái tên quen thuộc trong giới nghệ thuật. Anh được biết đến là một chuyên gia đồ họa và từng tham gia sản xuất phim Hồn Papa Da Con Gái với vai trò giám đốc mỹ thuật và phim Mắt Biếc với vai trò giám độc kỹ thuật.

Tại buổi lễ diễu binh A80, anh Trương Huyền Đức phụ trách về chất lượng hình ảnh, màu sắc của các thước phim khi được phát trên sóng truyền hình. Trên trang cá nhân của mình, anh cũng hé lộ thực tế những cảnh quay sẽ ngược sáng hoặc thời tiết không ủng hộ, thì nhiệm vụ của anh sẽ căn chỉnh lại để chất lượng hài hòa, chỉn chu và đẹp mắt.

Anh Trương Huyền Đức đảm nhận về phần kỹ thuật, chất lượng hình ảnh, màu sắc khi lên sóng truyền hình (Ảnh: FBNV)

"Bật mí 2 góc quay từng là 2 góc đẹp nhất của hôm diễn tập và hoàn toàn không tốt trong điều kiện thời tiết sáng nay, để mọi người hiểu sáng nay thử thách cỡ nào. Mọi người nói điều kiện thời tiết hôm nay đẹp thì nó chỉ đẹp trên camera thôi ạ. Toàn bộ anh em camera và xe màu đã VJ hình ảnh liên tục không nghỉ giây nào", anh tiết lộ trên trang cá nhân.

Ngoài 2 gương mặt đang được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ này thì các nhân sự, ekip thuộc VTV và VFC cũng được đánh giá cao, nhận về nhiều lời khen vì đã góp phần tạo nên một buổi lễ mãn nhãn, trọn vẹn và nhiều cảm xúc.