Danh tính người đàn ông xăm trổ, thả hai tay khi điều khiển xe máy rồi quay clip đăng lên mạng

Từ thông tin lan truyền trên mạng xã hội, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ sự việc.

Thời gian này, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển xe máy, buông cả hai tay khi đang lưu thông trên đường. Hành vi tiềm ẩn nguy hiểm khiến người xem không khỏi bức xúc. Nắm bắt được thông tin trên, llực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã xác minh, làm rõ nhân vật chính trong clip.

Hình ảnh người đàn ông xăm trổ, thả hai tay khi điều khiển xe máy trên đường. (Ảnh cắt từ clip)

Theo đó vào ngày 14/9, tổ công tác số 4, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Công an xã Lơ Pang mời anh N. (sinh năm 2001, trú tại xã Lơ Pang) đến làm việc. Qua xác minh, ngày 04/9, anh N. điều khiển xe mô tô biển số 81AA-735.xx, dung tích xi-lanh đến 125 cm³, lưu thông trên tuyến đường liên thôn thuộc thôn Đak Hlã, xã Lơ Pang.

Trong quá trình điều khiển phương tiện, anh N. đã buông cả hai tay; sử dụng điện thoại; không có giấy phép lái xe và điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển. Tại cơ quan Công an, anh N. thừa nhận những video ghi lại hành vi vi phạm được đăng tải trên mạng xã hội là do chính mình tự quay.

Căn cứ quy định của pháp luật, Tổ công tác đã lập biên bản xử lý các hành vi vi phạm đối với anh N., tổng mức tiền phạt 4,4 triệu đồng và tịch thu phương tiện.

Qua sự việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo: Buông cả hai tay khi điều khiển xe mô tô là hành vi đặc biệt nguy hiểm, khiến người lái mất khả năng kiểm soát phương tiện khi xuất hiện tình huống bất ngờ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác. Khi tham gia giao thông, hãy tập trung điều khiển phương tiện, tuyệt đối không buông cả hai tay, không sử dụng điện thoại và chỉ điều khiển phương tiện khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.