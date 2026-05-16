Danh tính người đàn ông livestream chửi bới, dọa đánh mẹ ruột

Tối 15/5, mạng xã hội phẫn nộ trước đoạn livestream (phát trực tiếp) ghi lại cảnh một người đàn ông chửi bới, dọa đánh mẹ trong sân nhà. Bị con trai buông lời hỗn hào, người mẹ chỉ biết thốt lên bất lực: "Khổ tau lắm rồi".

Diễn biến vụ việc được livestream trên Facebook cá nhân, sau đó lan truyền trên mạng xã hội khiến người xem bức xúc, lên án hành vi hỗn hào, bất hiếu của người đàn ông. Sự việc xảy ra tại xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh.

Công an xã Kỳ Hoa triệu tập Cường lên trụ sở làm việc. (Ảnh: Dân trí)

Nguồn tin trên báo VOV.VN cho hay, cơ quan chức năng đã xác định người đàn ông trong đoạn livestream là Bùi Xuân Cường (SN 1990, trú thôn Xuân Thọ, xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh). Ngay khi nắm bắt vụ việc, Công an xã Kỳ Hoa đã đến nhà nhưng thời điểm đó Cường không có ở nhà. Đến sáng 16/5, công an đã triệu tập Cường lên trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Cường đã thừa nhận là chủ tài khoản Facebook và là người livetream chửi bới, đe dọa mẹ ruột. Gã đàn ông khai trước khi xảy ra vụ việc có sử dụng rượu bia, qua test nhanh ma túy cho kết quả âm tính.

Trước khi xảy ra sự việc, Cường có sử dụng rượu bia. (Ảnh: VnExpress)

Thông tin trên báo VnExpress cho biết thêm, cơ quan chức năng đánh giá vụ việc chưa gây hậu quả hình sự, song tạo dư luận xấu, gây bức xúc trên mạng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương. Để tránh tác động tiêu cực đến môi trường mạng và gia đình người trong cuộc, cảnh sát khuyến cáo người dân không chia sẻ video.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.