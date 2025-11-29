Danh tính người đàn ông có "cú ném tiếp tế" cho hàng xóm trong vùng lũ khiến dư luận xôn xao

Những ngày qua, trên các diễn đàn có chia sẻ đoạn clip dài khoảng 30 giây ghi lại cảnh một người đàn ông đang tìm cách quăng túi đồ tiếp tế sang nhà hàng xóm - nơi có cả người già lẫn trẻ nhỏ đang đứng chờ. "Khi chú có năng khiếu làm vận động viên ném lao nhưng dòng đời xô đẩy đi chống lũ. "Cú ném thần sầu" đi vào lòng người" - dòng chia sẻ hài hước của người chia sẻ đoạn clip.

Trong clip, người đàn ông dùng túi nilon buộc kín đồ tiếp tế, rồi dùng hết sức lực, quay từng vòng thật mạnh, rồi quăng sang nhà hàng xóm, vượt qua "biển nước" trước mặt. Hành động rất dứt khoát của người đàn ông khiến tất cả những ai chứng kiến phải trầm trồ, thán phục.

Đoạn clip vì thế nhanh chóng được lan toả mạnh mẽ trên các diễn đàn, khiến người xem thích thú với màn tiếp tế vô cùng đặc biệt và đậm tình yêu thương của người dân.

Được biết, người đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội là anh Võ Đình Nhật (SN 1981). Thông tin trên Dân Trí, anh Nhật tỏ ra vô cùng bất ngờ khi đoạn clip của mình lại nhận được sự quan tâm nhiều đến vậy từ dư luận.

Sự việc được ghi lại vào ngày 20/11, thời điểm mà khu vực đường Lương Định Của (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) bị ngập sâu hơn 2m. Những ngôi nhà cao tầng dọc tuyến phố trở thành nơi trú lũ của hàng chục người dân từ các căn nhà cấp bốn xung quanh. Mọi người cùng sinh hoạt, hỗ trợ nhau chờ nước rút.

Ngôi n trong clip có 6 người, gồm người già và trẻ nhỏ. Do bếp trong nhà bị ngập vì không kịp kê cao, nên họ đã phải ăn mì tôm sống cầm cự. Trong khi đó phía nhà anh Nhật có 15 người và vẫn có bếp để nấu. Theo anh Nhật thông tin trên Dân Trí, trong túi nilon được buộc kín và rất chặt đó có cơm, thịt kho và trứng luộc. Đó là phương án cuối cùng.

Người đàn ông nghĩ cách ném đồ tiếp tế sang có tên là Lộc, làm thợ xây. Lúc đó, anh Lộc đã liều mình tìm cách và thử, may mắn đã thành công.