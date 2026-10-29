HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Danh tính người đàn ông có biểu hiện bất thường, tát CSGT ở Hà Nội

Minh Tuệ
|

Công an Hà Nội làm rõ danh tính người đàn ông có biểu hiện bất thường, tát cảnh sát giao thông (CSGT) khi được tiếp cận.

Đội CSGT đường bộ số 9, (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) và Công an xã Đan Phượng làm rõ người đàn ông nằm trên vỉa hè, có biểu hiện bất thường tại khu vực Đan Phượng,

Qua xác minh, người đàn ông được xác định là N.V.M. (SN 1972, quê Phú Thọ), đang làm bảo vệ trên địa bàn Hà Nội. Tổ công tác đã liên hệ với gia đình để phối hợp giải quyết vụ việc.

Trước đó, vào lúc 22h10 ngày 28/10, Đội CSGT đường bộ số 9 tiếp nhận tin báo một người đàn ông có biểu hiện bất thường tại khu vực ngã tư Thương binh, Đan Phượng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị cử tổ công tác đến hiện trường để kiểm tra.

Danh tính người đàn ông tát CSGT tại Đan Phượng , Hà Nội gây chú ý - Ảnh 1.

Người đàn ông vung tay tát CSGT

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông đang nằm trên vỉa hè, có biểu hiện bất thường, không kiểm soát được hành vi và không hợp tác khi được tiếp cận.

Theo clip hiện trường, người đàn ông mặc áo sơ mi, đi giày, xỏ tất màu xanh. Khi CSGT tiếp cận hỗ trợ, người đàn ông vung tay tát cán bộ CSGT.

Trước tình hình trên, tổ công tác đã báo cáo Ban Chỉ huy Đội, đồng thời liên hệ xe cứu thương để hỗ trợ đưa người đàn ông đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe. Tuy nhiên, người này không hợp tác.

Tags

Đan Phượng

bảo vệ

tát CSGT

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Hãng xe Nhật Bản ra mắt mô tô 250cc, có thể chạy xăng sinh học E85, liệu có về Việt Nam?

Hãng xe Nhật Bản ra mắt mô tô 250cc, có thể chạy xăng sinh học E85, liệu có về Việt Nam?

01:48
BMW giới thiệu xe chống đạn mới: Tiện nghi tối đa, bảo vệ an toàn trước súng ngắn

BMW giới thiệu xe chống đạn mới: Tiện nghi tối đa, bảo vệ an toàn trước súng ngắn

01:22
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại