Danh tính người đàn ông chạy xe ngược chiều, chặn đầu ô tô 8 phút gây bức xúc nhất tuần qua

Xuất hiện trên mạng xã hội từ chiều tối ngày 30/7, đoạn camera hành trình ghi lại toàn bộ diễn biến sự việc xảy ra trên đường đường Hai Bà Trưng (quận 3. TP. Hồ Chí Minh) vào chiều cùng ngày đã nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Với hành vi thiếu ý thức khi tham gia giao thông, người đàn ông chạy xe máy xuất hiện trong clip khiến dư luận không khỏi bức xúc và mong muốn cơ quan chức năng sớm tìm được danh tình, đồng thời có mức phạt nặng để răn đe người này.

Cụ thể vào thời điểm đó, nhiều phương tiện chạy xe ngược chiều trên đường Hai Bà Trưng, khi gặp ô tô đi đúng chiều thì cố gắng né hoặc quay đầu. Tuy nhiên, duy chỉ có người đàn ông chạy xe máy đèo theo con nhỏ thì nhất quyết không chịu sửa sai.

Người này vứt xe trước đầu ô tô, rồi bế đứa bé vào đứng bên đường. Và sau 8 phút, người đàn ông mới chịu quay lại lấy xe, di chuyển đúng phần đường của mình.

Người đàn ông chặn đầu ô tô đi đúng chiều.

Nắm bắt được thông tin lan truyền trên mạng xã hội, Đội CSGT - trật tự Công an quận 3 đã nhanh chóng xác minh và mời nam tài xế có hành vi vi phạm tới làm việc. Danh tính người vi phạm được xác định là ông Nguyễn Văn T. (42 tuổi, ở TP. Hồ Chí Minh).

Thông tin trên báo Thanh Niên, ông T. đã đến Đội CSGT - trật tự Công an quận 3 làm việc vào ngày hôm nay (5/8). Ông T. thừa nhận hành vi vi phạm luật giao thông và cho biết thời điểm đó do đường đông, con sốt cao nên đã chạy ngược chiều để đến bệnh viện. Do nhất thời nóng nẩy nên ông T. đã không làm chủ được hành vi.

Với hành vi chạy xe ngược chiều, ông T. đã nhận mức phạt là 1,5 triệu đồng, bị tước giấy phép lái xe 2 tháng. Ngoài ra, với việc đỗ xe ở lòng đường gây cản trở giao thông, ông T. còn bị phạt tiền 350.000 đồng.