Danh tính nghi phạm sát hại người phụ nữ ở Hải Phòng

Nghi phạm là Trần Văn H. (sinh năm 1963, trú tại xóm 4, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), là nhân viên tại quán đồ nướng “Đại sư huynh quán” của con gái bà B.T.H. Nghi phạm có 2 tiền án, tiền sự; đã ly hôn vợ, đang sống tại xã Hoàng Động.

Đại sư huynh quán nằm trong khu Tinh Thành Quốc tế (Khu đô thị Cựu Viên, phường Bắc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng). Đây là nơi con gái bà H. phát hiện thi thể mẹ mình.

Nghi phạm và bà H. có quan hệ tình cảm với nhau. Gần đây, hàng xóm thấy bà H. về nhà Trần Văn H. sinh sống như vợ chồng. Giữa 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn; mỗi khi uống rượu say, Trần Văn H. thường đánh đập bà H.

Bực tức và không chịu được hành động say xỉn, đánh đập của Trần Văn H., bà H. đã chuyển về sống với con gái là chị V. và phụ giúp công việc tại quán nướng trong khu Tinh Thành Quốc tế (Khu đô thị Cựu Viên, phường Bắc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng). Thấy thế, Trần Văn H. cũng sang quán của con gái bà H. để làm cùng.

Trước đó, như VOV đã đưa tin , chiều 22/7, chị V. con gái bà H. phát hiện mẹ mình tử vong trong tình trạng cơ thể không còn nguyên vẹn nên báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an quận Kiến An đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng nhanh chóng phong tỏa hiện trường, làm rõ vụ việc.

Sau khi khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai của chị V., Công an xác định, Trần Văn H. là nghi phạm gây ra cái chết của bà H.

Tuy nhiên, sau khi gây án, nghi phạm đã lên một chiếc thuyền của gia đình neo đậu trên địa bàn xã Hoàng Động (Thủy Nguyên) rồi chích điện tự tử. Sáng nay (23/7), lực lượng chức năng tìm thấy thi thể T.V.H. trên chiếc thuyền trôi dạt đến địa phận xã An Hồng, huyện An Dương (Hải Phòng)./.