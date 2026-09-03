Danh tính nghi phạm 21 tuổi sát hại 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai

Trước khi xảy ra vụ án khiến 3 người tử vong ở Đồng Nai, nghi phạm 21 tuổi được xác định đã mang dao tìm cách đột nhập nhà bạn gái cũ...

Trưa 3/9, báo Tiền phong cho biết, Công an xã Bình Minh đã có báo cáo ban đầu về vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại căn nhà trên đường Tân Thành 1, ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai.

Theo đó, vào 1 giờ 53 phút cùng ngày, Công an xã Bình Minh nhận tin báo của người dân về việc có đối tượng đột nhập nhà anh N.V.Q trên đường Tân Thành 1. Lực lượng công an nhanh chóng đến hiện trường, phát hiện anh Q. bất tỉnh trên đường, cách căn nhà khoảng 15m. Cổng và cửa chính căn nhà đều bị khóa từ phía trong.

Người dân xung quanh cho biết, sau khi tấn công anh Q., nghi phạm chạy vào nhà, khóa cửa và cố thủ. Thời điểm này, bên trong nhà còn có vợ anh Q. là chị H.T.M và hai người con sinh năm 2015, 2025.

Công an tổ chức đưa anh Q. đi cấp cứu, đồng thời kêu gọi, vận động đối tượng đầu thú. Khoảng 20 phút sau, đối tượng tự mở cửa đi ra ngoài và bị lực lượng chức năng khống chế.

Hiện trường vụ án (Ảnh: Tiền phong).

Theo thông tin trên báo Lào Cai, danh tính nghi phạm là Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai). Người này đã bị cơ quan công an bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi giết người.

Theo xác minh ban đầu, Đức Anh từng có quan hệ tình cảm với một thiếu nữ 17 tuổi sống gần gia đình các nạn nhân. Sau khi cô gái chủ động chia tay, nghi phạm được cho là không chấp nhận, nhiều lần có lời lẽ đe dọa và nói sẽ trả thù gia đình cô gái.

Khoảng 1h50 ngày 3/9, người thân của cô gái nghe tiếng động tại khu vực nhà vệ sinh và giếng trời nên thức dậy kiểm tra.

Lúc này, gia đình phát hiện Đức Anh cầm dao, ở khu vực mái nhà và tìm cách đột nhập vào bên trong qua giếng trời. Người nhà yêu cầu nam thanh niên rời đi, đồng thời nhắc lại việc cô gái và Đức Anh đã chấm dứt quan hệ tình cảm.

Theo lời người thân cô gái, trong lúc bị ngăn cản, nam thanh niên còn có lời đe dọa đối với gia đình. Sự việc sau đó được trình báo cơ quan công an.

Sau khi không thể vào căn nhà của bạn gái cũ, Đức Anh được xác định tiếp tục sang căn nhà sát bên cạnh của một gia đình khác.

Theo thuật lại trên báo Thanh niên, đó là gia đình của anh Nguyễn Viết Q. - và khi bị anh Q. phát hiện, Nguyễn Đức Anh đã tấn công anh Q. cùng vợ và 2 người con dẫn đến vụ án mạng kinh hoàng.

Hiện, Cơ quan chức năng tiếp tục lấy lời khai nghi phạm, khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và xác minh đầy đủ diễn biến trước, trong và sau khi vụ án xảy ra.



