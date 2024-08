Ngày 30/8, Công an TP Biên Hoà phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp Đặng Văn Toàn (sinh năm 1994, quê tỉnh Đồng Nai) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, như Pháp luật Việt Nam đã đưa tin, theo thông tin ban đầu, Toàn làm nghề làm bốc xếp tại khu vực chợ Hoá An (phường Hoá An, TP Biên Hoà) và có mâu thuẫn với Nguyễn Đại Dương (sinh năm 1986, ngụ tại phường Hoá An), làm nghề bán cá tại chợ.

Khoảng 2h sáng ngày 30/8, Dương và 2 người khác là là Đỗ Thị Tý (sinh năm 1983) và chồng Tý là Mai Văn Ân (sinh năm 1987, cùng ngụ TP Biên Hoà) đến chợ Hoá An thì gặp Toàn. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, tuy nhiên do được nhiều người can ngăn nên không gây ra thương tích gì nên Toàn bỏ đi.

Một lúc sau Toàn quay lại rút trong người ra khẩu súng rulo màu đen (loại công cụ hỗ trợ, bắn đạn chì) nhắm bắn 3 người. Bị bắn bất ngờ nên Ân và Tý bị thương được người dân đưa đi cấp cứu, còn Dương may mắn không bị thuơng tích.

Khu vực bốc xếp tại chợ Hoá An

Sau khi xảy ra sự việc, Toàn bỏ trốn nhưng bị công an truy lùng bắt giữ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Bắt Tổng Giám đốc Nguyễn Trung Vương Công an xác định, Nguyễn Trung Vương, Tổng Giám đốc đã chỉ đạo trực tiếp nhân viên trong mọi khâu sản xuất và lưu thông sản phẩm.