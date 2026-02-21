HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Danh tính nam thanh niên đốt xe máy khi bị cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra

MINH MINH |

Liên quan vụ thanh niên phóng hỏa đốt xe máy khi bị cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra, công an đã thi hành lệnh bắt tạm tam Nguyễn Văn Thắng.

Ngày 21/2, Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin Công an phường Cam Linh (tỉnh Khánh Hòa) vừa thi hành lệnh bắt tạm giam người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Thắng (tên gọi khác là Thắng cọ, 33 tuổi, trú tại phường Cam Linh) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ .

Danh tính nam thanh niên đốt xe máy khi bị cảnh sát dừng xe kiểm tra - Ảnh 1.

Khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Theo công an, vào khoảng 12h30, ngày 20/2, tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành tuần tra trên đường 3 Tháng 4 thuộc phường Cam Linh phát hiện Thắng lái xe máy, chở theo một phụ nữ, cả hai không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu nên tổ tuần tra ra hiệu dừng xe kiểm tra.

Mặc dù cán bộ tổ tuần tra đã thông báo và yêu cầu xuất trình giấy tờ xe, Thắng không chấp hành, đồng thời lớn tiếng, lao vào đe dọa lực lượng chức năng.

Sau đó, Thắng kéo xe ra giữa đường đẩy ngã, mở nắp xăng châm lửa đốt. Khi lửa cháy to, Thắng tiếp tục la hét lớn tiếng rồi cùng người phụ nữ bỏ đi.

Cảnh sát giao thông sau đó phối hợp Công an phường Cam Linh dập lửa, đồng thời truy xét, bắt giữ thanh niên này đưa về trụ sở làm việc.

Qua test nhanh, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Văn Thắng dương tính ma túy, đồng thời có 1 tiền án về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thanh niên này vừa ra tù được 6 tháng.

